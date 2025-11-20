Petro se disculpa ante las madres de jóvenes fallecidos en ataques aéreos a bandas armadas y paramilitares

Archivo - Colombia.- Petro pide perdón a las madres de los menores muertos en bombardeos contra grupos armados y paramilitares - PRESIDENCIA DE COLOMBIA - Archivo

COLOMBIA, 20 Nov (EUROPA PRESS)

El presidente Gustavo Petro extendió una disculpa a las familias de menores reclutados por disidencias de las FARC y que perdieron la vida en bombardeos realizados por el Ejército en Arauca, Amazonas y Guaviare, resaltando un evento reciente donde siete menores fallecieron en Guaviare. Durante sus declaraciones, Petro enfatizó la importancia de no ser comparados ni adjudicados como violadores del Derecho Internacional Humanitario, argumenta su postura defendiendo que el objetivo del ataque en Guaviare fue "defender a soldados que estaban a 285 metros de una fuerza seis o siete veces superior" y admitió la fatalidad de que en el conflicto murieron menores combatientes.

El mandatario colombiano expresó su pesar por las vidas perdidas, especialmente de los menores, argumenta la gravedad de perder vidas que podrían haber sido beneficiosas para la sociedad colombiana. Aclaró que los menores involucrados no eran simples transeúntes sino que habían sido integrados a grupos armados, destacando que estaban entrenados y armados.

Además, Petro reveló que la disidencia bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', activa en el Cauca, reclutó a "240 menores de edad de los cabildos y de las comunidades indígenas". Insistió en que su objetivo no era atacar a menores combatientes y reafirmó el trato acorde al Derecho Internacional Humanitario en los enfrentamientos, señalando que los menores capturados fueron tratados como prisioneros de guerra y entregados a instituciones capaces de educarlos, o devueltos a sus familias y comunidades, especialmente en el caso de niños indígenas.

Finalmente, el presidente reiteró sus disculpas y ofreció explicaciones adicionales sobre estos eventos, tras haber asumido "responsabilidad como comandante" del operativo en declaraciones previas. Este hecho motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, mientras que el Instituto de Medicina Forense reportó que 15 menores fallecieron desde agosto en operativos ordenados por el gobierno.