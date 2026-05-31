Petro enseña su voto por Cepeda y llama al respeto a la voluntad popular en las elecciones presidenciales

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Colombia, Gustavo Petro - Jorge Londono / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha depositado ya su voto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que han comenzado este domingo en el país con una declaración pública de respaldo hacia su seguidor Iván Cepeda al enseñar ante las cámaras la papeleta del candidato oficialista.

En una comparecencia posterior, Petro se ha dirigido a sus críticos y a sus "habladurías" sobre sus presuntos "intentos dictatoriales" de mantenerse en el poder. "Solo tiene sentido administrar el poder para entregárselo al pueblo colombiano", ha añadido.

Poco antes, Petro se convirtió en el primer ciudadano colombiano en depositar su voto en La Paz, donde también pronunció unas breves palabras en favor del proceso democrático. "El derecho al voto debe ser libre y transparente. La libertad es la base de la democracia", manifestó.

En breve depositarán su voto Cepeda y otro candidato de peso como es el ultraderechsta Abelardo de la Espriella, quien ha publicado poco antes de la apertura de urnas un mensaje en redes sociales en el que ha declarado las elecciones que han comenzado este domingo como las más importantes "de la historia" del país, "donde nos jugamos la libertad, la democracia y la institucionalidad".

Los colombianos tienen este domingo una cita con las urnas para elegir al sucesor del presidente, Gustavo Petro, en una carrera electoral que se limita al seguidor de su modelo social, Iván Cepeda, y quienes apuestan por girar hacia la derecha, De la Espriella y Paloma Valencia, en medio de una fuerte polarización y del fracaso del actual Gobierno en llevar la paz al país.