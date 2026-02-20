Petro firma un decreto para blindar el salario mínimo en Colombia: "Es un pacto por la vida"

Archivo - Gustavo Petro, presidente de Colombia. - PRESIDENCIA DE COLOMBIA/OVIDIO GONZALEZ - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha firmado un decreto para mantener y blindar el salario mínimo en el país latinoamericano, una medida que ha calificado como un "pacto por la vida" y que ha busca cumplir "con las exigencias del Consejo de Estado", que rechaza dar marcha atrás al aumento previsto.

Así, el texto fija el mismo valor para el salario mínimo que el especificado en el decreto de diciembre de 2025. El Consejo de Estado había pedido un mayor anclaje de la cuantía, por lo que Petro ha defendido ahora que este nuevo texto es "más grueso y técnico" al incorporar estudios detallados sobre productividad laboral y el corte de la cesta de productos básicos.

"El salario mínimo es el mismo que decretamos en diciembre de 2025. No nos echamos para atrás, firmamos y se entrega al Consejo de Estado, cumpliendo sus órdenes, acatando, poniendo los estudios técnicos, científicos, de la economía clásica en Colombia", ha aseverado.

El mandatario ha asegurado que este es "un pacto por la vida". "El salario vital para la Colombia vital. Progresar y abrir las oportunidades para todas y todos", ha sostenido en un mensaje difundido a través de redes sociales, al tiempo que ha insistido en que el aumento seguirá siendo del 23,7%, lo que supone 2 millones de pesos colombianos al mes (unos 459 euros), que incluye ayudas al transporte.

El decreto de diciembre fue firmado después de que las conversaciones entre el Gobierno, las empresas y los sindicatos fracasasen sin un consenso sobre la cifra. No obstante, se trata del mayor aumento en décadas, lo que ha suscitado críticas por parte de empresarios y economistas.

Esto ha llevado al Consejo de Estado a pedir al Gobierno que emita un nuevo decreto que justifique técnicamente ese aumento. "Hemos metido todo lo que se nos ha pedido (...) y ahora tenemos el nuevo decreto", ha aclarado.