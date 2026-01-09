Petro indica que su destino en la política "depende" de Trump

Archivo - Colombia.- Petro afirma que su futuro político "depende" de Trump - Europa Press/Contacto/Li Zijian - Archivo

COLOMBIA, 9 Jan (EUROPA PRESS)

En una reciente entrevista concedida a Telemundo 51, el presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró que su carrera política "depende" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta afirmación se produce en un contexto de tensión tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, lo cual llevó a Petro a temer una posible "operación militar" en Colombia.

Petro expresó su preocupación por enfrentar eventuales acciones por parte de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos) una vez deje la presidencia, anticipando un escenario de "parálisis económica" para su vida personal. El mandatario colombiano rememoró su capacidad de adaptación derivada de su pasado como guerrillero, asegurando que ha vivido situaciones similares cuando encontró refugio en casas de amigos.

El contexto de estas declaraciones también se relaciona con las sanciones impuestas por el Tesoro de Estados Unidos en octubre pasado, las cuales, según Petro, si se retiran, podrían mejorar significativamente las relaciones entre Bogotá y Washington. Estas declaraciones se dieron un día después de que Petro mantuviera una conversación telefónica con Trump, quien próximamente lo recibirá en la Casa Blanca.

La captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y su traslado a Nueva York fueron eventos que llevaron a Petro a considerar la posibilidad de enfrentar un destino similar. Esta preocupación se intensificó ante las advertencias de una potencial operación militar sobre Colombia, algo que, según el presidente Petro, pudo haberse detenido tras su comunicación con Trump. "Si alguien te está amenazando, trata de tenerle el dedo en el gatillo. Eso fue lo que, creo, se hizo", puntualizó sobre la estrategia para enfrentar dichas tensiones.

La relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos parece estar en un momento crítico, dependiendo en gran medida de las decisiones y estrategias políticas a seguir por ambos gobiernos en el futuro cercano.