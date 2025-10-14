Petro inicia conversaciones con el Clan del Golfo y llama al ELN a retomar diálogo

Petro confirma el inicio de conversaciones con el Clan del Golfo e invita al ELN a retomar el diálogo - Europa Press/Contacto/Roy De La Cruz

COLOMBIA, 13 Oct (EUROPA PRESS)

El presidente Gustavo Petro de Colombia reveló el lunes su decisión de iniciar diálogos con el Clan del Golfo, un conocido grupo narcoparamilitar, contando con el apoyo de Qatar como mediador. Adicionalmente, hizo un llamado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que se reanuden las conversaciones que se vieron suspendidas en enero debido a la crisis en la región del Catatumbo. El anuncio fue hecho por Petro mediante su cuenta en la red social X, reflejo de su reciente visita a Bruselas donde mostró su interés en que Qatar participara y fuera testigo de estas negociaciones.

Directamente, Petro se dirigió a Israel Ramírez, conocido como 'Pablo Beltrán', ex jefe negociador del ELN, instándolo a "reiniciar los contactos". Esta invitación llega después de que el Presidente decidiera suspender el diálogo como respuesta a la crisis humanitaria desatada por conflictos entre la guerrilla y un grupo disidente de las FARC en el Catatumbo.

En una clara referencia al acuerdo entre el Gobierno de Israel y Hamás tras un prolongado periodo de hostilidades en Gaza, Petro criticó la necesidad de recurrir a la violencia extrema para alcanzar acuerdos humanitarios. "Pruebe la paz de Colombia. No se necesita destruir una ciudad entera y matar 70.000 personas para hacer un intercambio humanitario", argumentó Petro.

La respuesta de Petro llega tras declaraciones recientes de 'Pablo Beltrán', en las que este expresó la disposición del ELN a retomar el diálogo. "Hagamos acuerdos, acabemos el conflicto armado, pactemos transformaciones", manifestó, aunque señaló que cualquier cambio en la guerrilla estaría condicionado a transformaciones en las "clases dominantes". "Para que Colombia cambie, cambiamos todos", enfatizó Beltrán. Este llamado ocurre días después de un ataque del ELN contra una posición militar en Puerto Jordán, que resultó en la muerte de un soldado.