Petro lanza ofensiva militar en sureste colombiano contra disidencias de 'Iván Mordisco'

Archivo - Colombia.- Petro ordena una campaña militar contra las disidencias de 'Iván Mordisco' en el sureste de Colombia - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

COLOMBIA, 11 Nov (EUROPA PRESS)

En la madrugada de este lunes, el presidente colombiano Gustavo Petro emprendió una accion militar dirigida a desarticular las disidencias de las FARC, comandadas por Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido bajo el alias de 'Iván Mordisco', en el departamento de Guaviare, ubicado en el sureste del territorio nacional.

"Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares", declaró el mandatario a través de su perfil en la red social X.

El operativo cuenta con la participación activa de integrantes tanto del Ejército como de la Policía de Colombia, tal y como lo informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien también utilizó la plataforma X para calificar la acción como “contundente”, destinada a erradicar las "estructuras narcoterrorstas" que ponen en riesgo la paz y la seguridad de las comunidades y campesinos del Guaviare.

Para estimular la colaboración ciudadana en la captura de 'Iván Mordisco', el Gobierno ha puesto a disposición una recompensa de hasta cinco millones de pesos (equivalentes a más de 1.100 euros) por información que conduzca directamente a su aprehensión. El líder guerrillero enfrenta múltiples cargos que incluyen terrorismo, homicidio a "persona protegida y líderes sociales", reclutamiento forzado y narcotráfico.

Este operativo militar se inscribe dentro de los esfuerzos del Estado colombiano por restablecer el orden y la seguridad en regiones afectadas por la presencia de grupos armados ilegales que desafían la autoridad y la paz social del país.