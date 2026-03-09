Petro ofrece cooperación de Colombia a Trump tras captura de narcosubmarino en Azores

Archivo - Colombia.- Petro señala a Trump la "disposición" de Colombia a cooperar tras la captura de un narcosubmarino en Azores - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

COLOMBIA, 29 Jan (EUROPA PRESS)

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha hecho un llamado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evidenciar la "capacidad y disposición a la cooperación" de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, a raíz de la confiscación de ocho toneladas de cocaína por parte de Portugal, en una acción coordinada con Colombia y con apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE.UU.

"El presidente Donald Trump puede comprobar, preguntando a su agencia, las fuentes de la información, y probar nuestra capacidad y disposición a la cooperación coordinada", expresó Petro a través de las redes sociales, tras las acusaciones de narcotráfico que Trump le ha lanzado.

El operativo conjunto del que habló el mandatario se centró en la intercepción de un submarino que, habiendo partido de la costa colombiana, fue detectado cerca de las islas Azores, territorio portugués. La Policía de Colombia y la DEA compartieron información crucial que, junto al esfuerzo de las autoridades portuguesas, culminó en el operativo que incluyó la detención de tres ciudadanos colombianos y un venezolano.

La Policía Judicial de Portugal, reconociendo que esta incautación de cocaína fue la mayor en su historia, no mencionó explícitamente la cooperación con Colombia en su comunicado. Sin embargo, mencionó la colaboración con la DEA y otros organismos internacionales, subrayando el esfuerzo conjunto en la lucha contra el narcotráfico.

El enfrentamiento dialéctico entre Petro y Trump se intensifica, especialmente después de que el presidente estadounidense le advirtiera a Petro con un mensaje contundente apenas horas después de la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una intervención militar en Caracas el pasado 3 de enero. Petro sostiene su postura buscando evidenciar la colaboración de Colombia en materia de control de narcóticos ante la comunidad internacional y su homólogo estadounidense.