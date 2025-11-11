Petro ofrece disculpas en nombre del Estado colombiano por la violencia política ejercida contra la Unión Patriótica

COLOMBIA, 10 Nov (EUROPA PRESS)

Durante la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) celebrada en Santa Marta, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ofreció disculpas en nombre del Estado por los actos de violencia que resultaron en la muerte de más de 5.730 individuos vinculados al partido Unión Patriótica. Este grupo político, surgido en 1985 como resultado de esfuerzos de paz con las entonces FARC, vio perecer entre sus filas a simpatizantes, candidatos presidenciales, funcionarios públicos y miembros activos en un periodo de violencia prolongado.

Petro destacó la responsabilidad del Estado en estos hechos, calificándolos de "genocidio político" y subrayando la necesidad de una disculpa no como ofrecimiento sino como obligación. Esta declaración surge tras acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitido el año anterior, que condena al Estado colombiano por los crímenes contra este partido político, clasificados como de lesa humanidad por la Fiscalía.

El caso 06, gestionado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), registra en detalle los 5.733 asesinatos de miembros de Unión Patriótica, en donde se incluyen congresistas en ejercicio y los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal en 1986 y Bernardo Jaramillo Ossa en 1990. La Corte IDH identificó a los agentes estatales como partícipes en estos crímenes, ejecutados bajo la vista y permisividad de las autoridades, como una respuesta al incremento de influencia política del partido, notablemente en áreas de actividad guerrillera y rural.

La sentencia resaltó la cooperación entre fuerzas paramilitares y poderes políticos y económicos tradicionales en un intento por contrarrestar la influencia política de Unión Patriótica. Petro criticó la proliferación de ideologías fascistas en medios de comunicación y describió la eliminación de oposición política como una "costumbre" nociva. El presidente enfatizó en la importancia de preservar la vida y esquivar el dolor para prevenir la destrucción de comunidades y el ocaso de la nación.