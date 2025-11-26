Petro ordena examen forense a mensajes que ligan a mandos de seguridad con disidencias

Colombia.- Petro anuncia un examen forense de los mensajes que vinculan a altos mandos de seguridad con las disidencias - PRESIDENCIA DE COLOMBIA/OVIDIO GONZALEZ

COLOMBIA, 26 Nov (EUROPA PRESS)

El presidente Gustavo Petro anunció una investigación forense en los mensajes intercambiados entre altos funcionarios de seguridad colombianos y las disidencias de las FARC lideradas por 'Calarcá'. Petro, quien aseguró que las decisiones se tomarán basadas en los resultados de esta indagación, pone en tela de juicio la autenticidad de las conversaciones que sugieren una colaboración entre el general Juan Miguel Huertas, Wilmar Mejía de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y el grupo armado.

Este escándalo salió a la luz gracias a una investigación de Caracol Radio, que se basó en información tecnológica y de telefonía capturada a miembros del grupo disidente en julio de 2024, durante una operación en Antioquia. Petro, defendiendo inicialmente a los implicados, cuestionó la veracidad de esta información, recordando experiencias previas donde las fuentes, especialmente la CIA, proveyeron datos no fiables. Sin embargo, la inclusión de la vicepresidenta Francia Márquez en el asunto, señalada por una supuesta financiación de las disidencias de 'Iván Mordisco' durante la campaña presidencial, llevó al mandatario a ordenar este examen detallado.

Durante el último consejo de ministros, Petro reiteró su compromiso con desvelar la verdad detrás de estas acusaciones y su determinación en continuar la lucha contra las disidencias de 'Calarcá', a pesar de haber intentado aproximar posturas. A través de su cuenta en X, resaltó los continuos ataques del Ejército hacia las fuerzas de 'Calarcá' y la importancia de que este líder guerrillero colabore en convertir zonas de cultivo ilícito en la Amazonía por selva nativa, y en evitar el reclutamiento de menores y respetar la autodeterminación de las comunidades locales.

'Calarcá', líder del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y separado del comando de 'Iván Mordisco' del Estado Mayor Central de las FARC, parece mostrarse dispuesto a una salida negociada con el Gobierno, marcando una diferencia significativa con otros sectores del grupo armado.