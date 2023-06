Colombia.- Petro pide explicaciones al embajador colombiano en Venezuela por la publicación de unos audios

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido este domingo explicaciones al exembajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, después de que los medios de comunicación del país hayan filtrado mensajes de este en el que advierte con contar "toda la verdad" sobre la financiación de la campaña del mandatario.

La revista 'Semana' ha publicado una serie de audios de Benedetti en los que parece amenazar al Gobierno de Petro con entregar información que pueda amenazar la estabilidad del mismo. El exembajador, en mensajes dirigidos a la exjefa de Gabinete, se mostraba molesto por no ser atendido por el dirigente colombiano y manifestaba sentirse "humillado".

"Yo hice 100 reuniones(...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, (...) lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa", habría declarado Benedetti en los audios recogidos por Semana.

Por su parte, Benedetti ha reaccionado a la publicación de los audios, indicando que se trata de contenido manipulado. Asimismo, ha pedido disculpas a Gustavo y a la exjefa de Gabinete "por la agresión y el ataque malintencionado" que, asegura, no viene de su parte.

Ante esto, Petro ha recordado cómo una agencia de Inteligencia del Gobierno de Iván Duque grabó ilegalmente a miembros de su partido durante "todos los meses" de su campaña: "Nunca pudieron publicar un minuto siquiera en donde yo dijera algo ilegal o irregular".

En este sentido, ha reiterado que "nadie del gabinete ni del gobierno, ni directores ni comandantes de la fuerza pública, ni directores de aparatos de inteligencia, han ordenado ni interceptaciones de teléfonos, ni allanamientos ilegales, ni se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco".

"Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales", ha aseverado, al tiempo que ha agregado que está en la Presidencia para lograr más justicia social. "Eso es lo que me mueve y me obsesiona. Si hay personas en otra lógica diferente en el gobierno es mejor que se separen de él", ha zanjado.

Petro confirmó la semana pasada la renuncia a sus cargos de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y el embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, ambos involucrados en un caso de intercepciones telefónicas ilegales a Marelbys Meza, niñera del hijo de la funcionaria.

El pasado mes de febrero, Sarabia denunció ser víctima de un robo en su casa en el que le habrían sido sustraídos 6.500 euros. La jefa de Gabinete habría entonces hecho uso de agentes de las fuerzas de seguridad para trasladar a Meza hasta una sala de un edificio inscrito a la Presidencia.

Según ha denunciado esta semana la propia niñera, los agentes de seguridad la sometieron a una prueba del polígrafo para descubrir si era responsable del supuesto robo de 150 millones de pesos colombianos (31.000 euros), una cifra casi cinco veces superior a la denunciada por Sarabia.

Así las cosas, la situación se ha agravado aún más después de que se dieran a conocer una serie de conversaciones escritas entre Petro y el embajador Benedetti en las que ambos acordaban mantener silencio sobre lo ocurrido. El caso, ha derivado en posibles escuchas ilegales y secretismo por parte del Gobierno.