Petro promete "reciprocidad" ante el arancel del 30% anunciado por Noboa

COLOMBIA, 22 Jan (EUROPA PRESS)

En una escalada de tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador, el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció que su gobierno actuará con "reciprocidad" frente a los aranceles del 30% impuestos por Ecuador a las importaciones colombianas. Esta medida, presentada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa como una "tasa de seguridad", busca presionar a Colombia para un combate más efectivo contra el narcotráfico, según argumenta el mandatario ecuatoriano.

Gustavo Petro, en respuesta a los aranceles y las críticas sobre la supuesta ineficacia de su país en la lucha contra el narcotráfico, defendió las acciones de su gobierno destacando la incautación de "más de 200 toneladas" de cocaína en la frontera con Ecuador. Petro resaltó los numerosos enfrentamientos y la recuperación de armamento en la zona limítrofe, además de mencionar los esfuerzos en inteligencia y la cooperación militar entre ambos países.

Además, el presidente colombiano extendió una invitación a Noboa y a otros países de la región para discutir un tratado continental que prohíba e incaute insumos del fentanilo, describiéndolo como "una droga de destrucción masiva de la humanidad". Petro también compartió su plan de detención de insumos de esta sustancia con las autoridades ecuatorianas, buscando una colaboración más estrecha en este frente.

El ministro colombiano de Energía, Edwin Palma, también reaccionó ante la imposición de aranceles, criticando la medida como una "agresión económica" y un retroceso en la integración regional. Remarcó la importancia del diálogo entre las naciones y mencionó la contribución energética de Colombia a Ecuador, que oscila entre el 8% y el 10% del consumo total ecuatoriano. Como consecuencia del gravamen, Palma anunció la suspensión de una iniciativa que buscaba ampliar la cooperación energética bilateral a través de la participación privada en las ventas de energía entre ambos países.

El nuevo gravamen, que comenzará a aplicarse a partir del 1 de febrero, permanecerá en vigor "hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera", según declaró Noboa. El presidente ecuatoriano enfatizó en la necesidad de esfuerzos reales de cooperación con Colombia, a pesar de un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales con este país. Noboa lamentó la falta de cooperación en la lucha contra grupos criminales en la frontera, pese a los llamados al diálogo.