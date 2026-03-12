COLOMBIA.- Petro propone unir fuerzas contra el narcotráfico en América sin caer en "fundamentalismos"

Archivo - Colombia.- Petro aboga por una alianza contra el narcotráfico con todos los países americanos y sin "fundamentalismos" - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

COLOMBIA, 12 Mar (EUROPA PRESS)

El presidente colombiano Gustavo Petro expresó este miércoles la necesidad de formar una alianza en las Américas para combatir el narcotráfico, destacando la importancia de la unidad más allá de ideologías. A través de su cuenta en redes sociales, Petro criticó que Colombia, al igual que Brasil y México, no recibieron invitación a la iniciativa Escudo de las Américas, una coalición militar contra el narcotráfico liderada por Estados Unidos y promovida por el presidente Donald Trump. Petro recalcó que es un error ver la lucha antinarcóticos desde una perspectiva ideológica, abogando por la integración latinoamericana y caribeña.

La exclusión de Colombia de la cumbre fue confirmada por Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, quien argumentó que el gobierno colombiano no demostró el nivel de cooperación esperado por Estados Unidos.

Además, Petro mantuvo conversaciones con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. Durante estas llamadas, reforzaron la importancia del diálogo y la diplomacia como herramientas para la paz mundial y discutieron su participación en la próxima Cumbre CELAC-África el 21 de marzo y en el evento 'En defensa de la democracia' en Barcelona el 18 de abril. La necesidad de una unión más estrecha en América Latina y el Caribe fue un tema central en ambas conversaciones, reiterando su compromiso con fortalecer los lazos regionales más allá de las diferencias políticas.