Petro reactiva la orden de extradición de 'Chiquito Malo', jefe del Clan del Golfo

Gustavo Petro, presidente de Colombia, hablando en la sede de la ONU, en Nueva York, en una imagen de archivo. - Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este miércoles que ha reactivado la orden de extradición del jefe del Clan del Golfo, Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', lo que supone un paso más en el deterioro de las negociaciones de paz entre el Estado y este grupo paramilitar.

Petro ha achacado al Clan del Golfo su falta de sinceridad en la negociación y ha reiterado que en caso de ser detenido, 'Chiquito Malo "inmediatamente debe ser extraditado". La Justicia de Estados Unidos le reclama por delitos de narcotráfico, terrorismo, posesión de armas y organización criminal.

En ese mismo mensaje en redes sociales, el aún presidente de Colombia ha anunciado el arresto de 'El Zarco', cabecilla del Clan del Golfo en Córdoba.

Está por ver cómo afectará esta última maniobra del Gobierno ahora que se había acordado con el grupo armado --actualmente el más grande de Colombia-- establecer tres zonas de ubicación temporal entre Chocó y Córdoba para reunir a quienes deseen sumarse a las conversaciones de paz sin que sean detenidos durante el trayecto.

"Yo no creo en guerras totales, mortuorias, no creo en la barbarie, creo en lo civilizado y humano, y lo humano es hablar y disminuir la muerte y el dolor de la sociedad", ha escrito Petro, que ha defendido las políticas de paz que buscan desarmar a estos grupos y reintegrarles en actividades económicas lícitas.

En su defensa ha nombrado a quien fuera alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, señalado recientemente por las supuestas concesiones que habría propuesto al Clan del Golfo, entre ellas reducir el número de operaciones militares, a cambio de avanzar en el proceso de negociación, según filtraron algunos medios de la prensa.

"Los datos de mi Gobierno muestran éxito en la línea propuesta que es pacífica: se trata de la erradicación voluntaria con sustitución de cultivos vista como una economía territorial y no individual", ha puesto en valor Petro, que ha lamentado, no obstante, el poco respaldo que ha obtenido de algunos estamentos del Estado.

En ese sentido, ha señalado que la Fiscalía colombiana no apoyó estas políticas de su Gobierno, "influenciada" por Estados Unidos, que viene defendiendo desde hace décadas la erradicación forzosa de este tipo de cultivos, una medida que ha resultado "ahora fracasada según los datos".

Petro ha puesto en valor "la fuerza de lo colectivo" para solventar los "graves problemas" que acechan a la humanidad y ha incidido en que "gracias a los diálogos de paz" y de dotar de seguridad jurídica al campesinado colombiano históricamente excluido se han logrado éxitos que ya han certificados por Naciones Unidas.

Todo esto llega además poco después de que el Clan del Golfo haya expresado, en una nota firmada por 'Chiquito Malo' bajo su nombre original, al presidente electo, Abelardo de la Espriella, su predisposición a continuar con el proceso de paz y someterse a la Justicia colombiana.

NEGOCIACIONES DEL GOBIERNO DE PETRO CON EL CLAN DEL GOLFO

El Gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro, y el Clan del Golfo venían dialogando de manera formal desde septiembre de 2025 en Doha, Qatar, si bien el proceso de negociación sufrió un nuevo revés en febrero de 2026 después de la encuentro del mandatario colombiano con Donald Trump en la Casa Blanca.

En aquella cita, Petro solicitó apoyo a Estados Unidos para capturar a algunas de las principales figuras del conflicto armado colombiano, entre ellos el líder del Clan del Golfo, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo'.

No obstante, las conversaciones se retomaron a mediados de febrero, ya en Bogotá, después de que, según el Clan del Golfo, el Ministerio de Defensa de Colombia aceptara retirar a 'Chiquito Malo' de su lista de "objetivos de alto valor", y se avanzara en la propuesta de otorgar el grupo un estatus político.

Sin embargo, el Gobierno siempre ha reiterado que las operaciones contra el grupo continúan y solo se ha permitido, como parte de los diálogos y mientras avanza la negociación, el traslado a las zonas de ubicación temporal de sus integrantes sin órdenes de extradición, por lo que no beneficia a 'Chiquito Malo'.

También conocido como 'Javier', 'Chiquito Malo' asumió el mando del Clan del Golfo después de la captura en octubre de 2021 de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', durante años la persona más buscada en Colombia y ahora cumpliendo una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos.

Según la Inteligencia colombiana, desde 2022, y coincidiendo con los primeros acercamientos del Gobierno para establecer un proceso de negociación, el Clan del Golfo ha ido aumentando el número de efectivos y su presencia en otros escenarios, lo que ha traído consigo enfrentamientos con otros grupos armados.