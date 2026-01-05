Petro rechaza acusaciones de Trump sobre vínculos con narcotráfico y critica su desconocimiento

Archivo - Colombian President Gustavo Petro Urrego At The Hague High-Level Ministerial Meeting In New York, USA - 26 SEPT 2025 - Europa Press/Contacto/Roy De La Cruz - Archivo

COLOMBIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

En un fuerte mensaje emitido este domingo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su rechazo a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien lo acusó sin tener conocimiento de su historia personal. Petro, a través de su cuenta en la red social X, defendió su trayectoria señalando que en medio siglo, su nombre jamás figuró en archivos judiciales relacionados con narcotráfico. "Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer, mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme, señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia", manifestó.

El mandatario colombiano también aclaró que las críticas de Trump hacia él se deben a su participación en una protesta propalestina en Nueva York, después de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde pidió a los soldados estadounidenses desobedecer cualquier orden de ataque. "Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad", indicó en su momento, palabras que llevaron a Washington a retirar su pasaporte diplomático.

Petro refutó las etiquetas de narcotraficante que Trump intentó imponerle, destacando su modesta situación económica y su lucha contra las mafias de droga. "Yo no tengo carro, ni haciendas en el exterior, mi casa aún la pago al banco con mi salario", argumentó, sugiriendo que para conocer sobre las mafias de la cocaína, bastaría con revisar los archivos judiciales de Colombia, donde él mismo ha sido un férreo opositor.

La controversia surge en el contexto de una operación militar estadounidense en Venezuela, que incluyó bombardeos y la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Petro se refirió a este evento, resaltando la ausencia de los nombres de Maduro y Flores en los registros judiciales colombianos relacionados con narcotráfico tras décadas de lucha contra estas mafias.

Finalmente, Petro instó a Trump a respetar a Latinoamérica y a no percibirla únicamente como una región infestada de criminales. "Respétenos y lea nuestra historia, (...) No vea narcotraficantes dónde solo hay genuinos guerreros por la democracia y la libertad", concluyó. Este llamado llega paralelamente a la afirmación de Trump sobre considerar una operación similar en Colombia a la realizada en Venezuela, lo que sin duda marca un punto de tensión en las relaciones entre ambos países.