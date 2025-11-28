Petro rechaza multas a responsables de su campaña en 2022 y argumenta "No hay un solo peso del narcotráfico"

Archivo - Petro rechaza las multas a los encargados de su campaña en 2022: "No hay un solo peso del narcotráfico" - Europa Press/Contacto/Li Zijian - Archivo

COLOMBIA, 28 Nov (EUROPA PRESS)

El presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció este jueves negando rotundamente la presencia de financiación proveniente del narcotráfico en su campaña presidencial del año pasado, esto en respuesta a la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los responsables de su campaña por haber excedido los límites de financiamiento en aproximadamente 5.300 millones de pesos (1,2 millones de euros) durante las elecciones.

“No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña. Tres años de investigación de la oposición, mayoría en el CNE, y no han encontrado un peso”, afirmó Petro mediante un mensaje en la red social X, desmintiendo cualquier vínculo con actividades ilícitas.

Petro también criticó lo que considera una “doble moral” de la oposición, la cual, según dice, “controla el Consejo” y lanzó críticas específicas sin nombrar directamente a Majer Nayi Abushihab, quien es asociado con el entorno del alcalde conservador de Medellín, Federico Gutiérrez. “El conjuez es el abogado de ‘Fico’ y ya nos había demandado”, expresó, agregando que este hace parte de un grupo de individuos polémicos incluyendo al fiscal y exabogado del expresidente Álvaro Uribe, Daniel Hernández, y el exfiscal general Néstor Humberto Martínez.

El mandatario aseguró que la decisión del CNE, presidida por Abushihab contra su campaña, se tomó de manera tardía y sesgada. "Es la oposición quien establece la sanción. No aceptamos esa decisión administrativa", dijo Petro. Esta es la primera ocasión en que el ente electoral colombiano emite una sanción de este calibre contra una campaña presidencial. La multa ha sido dirigida a Ricardo Roa, gerente de la campaña y hoy en día jefe de Ecopetrol, además de la tesorera Lucy Aidee Mogollón y la auditora María Lucy Soto.

Los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que fueron parte de la coalición Pacto Histórico que llevó a Petro al poder, también han recibido sanciones.