Archivo - Colombia.- Petro vincula el avión militar accidentado a la lucha contra el narcotráfico y se pregunta si "vale la pena" - Europa Press/Contacto/Joey Sussman - Archivo

COLOMBIA, 25 Mar (EUROPA PRESS)

El presidente Gustavo Petro señaló el trágico accidente del C-130 Hércules en Putumayo, que cobró la vida de 69 uniformados el pasado lunes, destacando que su destino era un merecido descanso luego de intensas labores contra el narcotráfico en la región. Petro cuestionó el alto costo que paga la juventud colombiana en este conflicto, favoreciendo indirectamente a otros países, particularmente a Estados Unidos, en su lucha contra el consumo de cocaína.

Los militares que viajaban en la aeronave fallecieron cerca del aeródromo, a solo un kilómetro y medio del despegue en la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís. Frente a esta tragedia, Petro lideró un acto de conmemoración que incluyó un minuto de silencio y el izamiento de la bandera a media asta, proclamando además tres días de luto nacional en honor a los "héroes caídos".

El mandatario criticó la presión internacional sobre Colombia por su supuesta inacción frente al narcotráfico, mientras lamenta que sea el único país que sacrifica a sus jóvenes en esta lucha desigual. Petro puso en tela de juicio si realmente vale la pena seguir en este camino, donde la guerra contra las drogas no solo enfrenta a los colombianos entre sí, sino que también obliga al país a defender los intereses de naciones extranjeras a costa de sus propios hijos.

Este desafortunado incidente resalta las dificultades y los desafíos a los que se enfrenta Colombia en el ámbito del narcotráfico, poniendo en perspectiva el debate sobre la eficacia y el costo humano de la guerra contra las drogas, especialmente cuando este sacrificio parece servir principalmente a los intereses de países fuera de sus fronteras.