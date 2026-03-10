Petro y Rodríguez se encuentran en la frontera este viernes tras arresto de Maduro

Petro y Rodríguez se reúnen este viernes en la frontera por primera vez desde el arresto de Maduro - Europa Press/Contacto/Jorge Londono

COLOMBIA, 10 Mar (EUROPA PRESS)

En un encuentro sin precedentes desde la reciente detención del mandatario Nicolás Maduro, Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en Venezuela, se reunirán este viernes en el emblemático puente Atanasio Girardot, que sirve de conexión entre las dos naciones. Este lugar, situado en el municipio colombiano de Villa del Rosario y frente a la localidad de Pedro María Ureña en Venezuela, fue seleccionado por su fuerte simbolismo en la integración fronteriza de ambos países.

Bogotá tomó la decisión de realizar este encuentro en dicha ubicación, destacando que se trata de una de las fronteras más transitadas de la región, con un flujo constante de vehículos y personas. Aunque inicialmente se consideró la capital colombiana como sede, se optó por el puente Atanasio Girardot por su relevancia estratégica. Cabe destacar que, aunque habrá un considerable despliegue militar que podría restringir el tráfico desde Venezuela temporalmente, se espera que otros puntos de acceso permanezcan operativos.

Esta cita marcará un momento importante en las relaciones entre ambos países, enfocada en avanzar en temas de energía, economía y seguridad. Rodríguez y Petro, quienes ya sostuvieron una llamada telefónica hace casi un mes para coordinar este encuentro, destacaron su interés en fortalecer los lazos bilaterales. Según se anticipa, ambos líderes ofrecerán declaraciones a la prensa antes o después de su reunión a puerta cerrada, lo cual ha generado gran expectativa en la opinión pública y los medios de comunicación de Colombia.