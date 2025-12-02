Petro solicita libertad para mercenarios colombianos "secuestrados" en Ucrania

Archivo - Ucrania/Colombia.- Petro pide la puesta en libertad de mercenarios colombianos "secuestrados" en Ucrania - Sebastian Barros/LongVisual via / DPA - Archivo

COLOMBIA, 2 Dec (EUROPA PRESS)

El presidente colombiano Gustavo Petro realizó un llamado a los servicios de inteligencia del país para iniciar un diálogo con el gobierno de Ucrania, con el fin de gestionar la liberación de mercenarios colombianos supuestamente 'secuestrados' en el país europeo. "Estos colombianos engañados parecen estar secuestrados en Ucrania. Nuestro servicio diplomático debe conectar a (el presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski y pedirle que libere a los combatientes colombianos para que regresen a su patria", expresó Petro en un comunicado distribuido por redes sociales.

Además, Petro ordenó el despliegue de un hospital de campaña para ayudar a "niños y niñas que hayan resultado heridos en esta guerra y hayan perdido sus extremidades". Este servicio se ofrecerá también a combatientes ucranianos que se encuentren en la misma situación. Petro reafirmó la necesidad de que Ucrania y Rusia lleguen a un acuerdo de paz por sí mismos, sin intervención extranjera.

Este anuncio surge tras la circulación de un video en Facebook, donde un supuesto mercenario colombiano denuncia su 'secuestro' por parte del Ejército ucraniano. Colombia, conocida por ser un exportador de mano de obra mercenaria en conflictos internacionales, enfrenta el desafío de combatir el reclutamiento de sus ciudadanos como mercenarios, a pesar de que el gobierno de Petro impulsó una iniciativa para criminalizar esta práctica. Sin embargo, la identificación y legislación sobre las actividades de soldados irregulares sigue siendo complicada.

Se estima que para finales de 2024, medio millón de mercenarios colombianos habrían tomado parte en el conflicto en Ucrania, con más de la mitad de ellos habiendo muerto en combate. La situación plantea un grave desafío para el gobierno colombiano en su esfuerzo por proteger a sus ciudadanos y abogar por su regreso seguro a Colombia.