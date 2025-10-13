Petro solicita a Von der Leyen inversiones en Europa para desarrollar el "potencial" en energías limpias

COLOMBIA, 9 Oct (EUROPA PRESS)

En un reciente encuentro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente colombiano, Gustavo Petro, solicitó una inversión significativa de la Unión Europea en Sudamérica, centrándose en el desarrollo del sector de energías limpias. Según Petro, la inversión necesaria sería del orden de los 500.000 millones de dólares, equivalentes a unos 430.000 millones de euros, para capitalizar el "potencial" energético limpio de la región.

Von der Leyen, por su parte, hizo eco de esta petición a través de su perfil en la red social X, mencionando que el programa Global Gateway de la UE podría desempeñar un papel clave en el "futuro" de Colombia con inversiones en áreas como la energía renovable, el transporte sostenible y las redes digitales.

Ambos líderes coinciden en la importancia de estos temas para la próxima cumbre en Santa Marta, Colombia, que reunirá en noviembre a los líderes de la UE y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). "Juntos, haremos que sea un éxito", destacó Von der Leyen.

Petro reiteró su llamado a la UE para aumentar las inversiones, argumentando que Sudamérica tiene la capacidad de generar hasta 1.500 gigavatios de energía limpia. Manifestó que se requieren "saltos más fuertes" no solo para favorecer el desarrollo local, sino también para "ayudar a limpiar la matriz de energía eléctrica" de Europa y, potencialmente, de China, contribuyendo así a "ralentizar el colapso climático".