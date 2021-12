Petro sostiene que hay "algo más" que no se conoce detrás de las muertes de 'El Paisa' y 'Romaña'

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El dirigente opositor colombiano Gustavo Petro ha cuestionado este viernes los hechos que rodean a las muertes de los líderes disidentes de la Segunda Marquetalia, Hernán Darío Velázquez, alias 'El Paisa', y Henry Castellanos, alias 'Romaña', y ha deslizado que detrás de ellas hay "algo más" que no se conoce.

"Algo más está pasando, solo que nosotros no lo conocemos", ha especulado Petro durante un acto de precampaña en el que también ha participado Francia Márquez, una de sus rivales en la consulta previa que la coalición Pacto Histórico celebrará para elegir candidato para las presidenciales del año próximo.

"No tengo mayor información, pero no deja de ser paradójico que estas personas, que resistieron en Colombia durante años a un Ejército muy experimentado como el colombiano, ahora mueran en manos del Ejército venezolano, que no tiene experiencia", ha asegurado Petro.

Por el momento, la versión oficial sostiene que 'Romaña' y 'El Paisa' habrían muerto fruto de las disputas por el control de las rutas y el mercado del narcotráfico que la Segunda Marquetalia mantiene desde hace más de un año con otra de las disidencias de las extintas FARC, el Frente 1 liderado por Miguel Botache Santillana, alias 'Gentil Duarte'.

En esas, Petro, que si bien no ha querido adelantar "suposiciones" al no contar con "elementos probatorios", cree que ambas muertes no provienen del Estado colombiano, ni de "operaciones en cubierta" del Ejército. "Eso no es al azar, sino que es un trabajo de tiempos, lo cual implica permanencia en el territorio, que una operación en cubierta no puede garantizar".

"Es una paradoja, que durante décadas estas personas, peleando en Colombia, no fueron abatidas, y ahora tan fácilmente lo hayan sido por las fuerzas, aparentemente del Estado vecino", ha dicho quien ahora mismo lidera las intenciones de voto de las presidenciales de 2022.

"Es paradójico y extraño. Se requiere una alta capacidad militar, que no tuvo el Ejército colombiano en su momento, pero que muchísimo menos tiene el venezolano, en mi opinión. Puedo equivocarme, pero creo que ahí hubo más que un simple azar", ha recalcado Petro una vez más, informa varios medios locales.

Esta semana las autoridades colombianas confirmaron la muerte de ambos disidentes. El Frente 1 y la Segunda Marquetalia mantienen una disputa territorial y económica desde 2020, cuando 'Gentil Duarte' declaró la guerra a la disidencia comandada por Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', que a diferencia del primero sí se unió a los acuerdos de paz de 2016, aunque pocos años después decidió junto a otros altos mandos de la extinta guerrilla desligarse de ellos.

Según los últimos informes de los servicios de la Inteligencia colombiana, 'Gentil Duarte' estaría detrás de las muertes de 'Romaña' y 'El Paisa' en represalia a los intentos de la Segunda Marquetalia por hacerse con las zonas tradicionalmente bajo su control, incluyendo los homicidios contra algunos de sus principales apoderados en la frontera con Venezuela.