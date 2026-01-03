Petro sostiene que varias personas sobrevivieron al ataque de EEUU en una lancha en el Pacífico

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro. - Europa Press/Contacto/Roy De La Cruz - Archivo

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha indicado que conoce el lugar donde podrían encontrarse varios supervivientes de un ataque que Estados Unidos habría perpetrado en el este del océano Pacífico hace unos días, según la información proporcionada por la Armada de Colombia.

"Aviso a todos los gobiernos de la zona. Está parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas. Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar", ha afirmado en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

El texto está acompañado de una imagen en la que se observa un punto marcado a cientos de kilómetros de la costa más cercana en el este del Pacífico frente a países como México, Guatemala, El Salvador o Nicaragua, lo que apunta a que supuestamente estarían varados en medio del mar.

Igualmente, Petro ha aseverado que efectivos de las Fuerzas Armadas de Colombia están dispuestos a trabajar en la localización de los supuestos supervivientes.

El mandatario colombiano ha confirmado en un mensaje anterior el impacto de un misil estadounidense en la zona de Alta Guajira en Venezuela, fronteriza con Colombia, después de que hace varios días declarara saber que Estados Unidos "bombardeó una fábrica" en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína.

"El misil que cayó en la alta Guajira, no hace el mismo daño en la producción de cocaína que si somos capaces de sustituir cultivos en Colombia y ampliar el comercio legal entre nuestros países", ha afirmado Gustavo Petro.

Asimismo, ha reivindicado el papel de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y ha acusado al Gobierno de Donald Trump de estar únicamente interesado en el petróleo y no en las "vidas latinoamericanas a las que saca con violencia desde su país.

"Hasta el último día de mi gobierno y después, buscaré que el Caribe sea zona de Paz y que el pueblo de Venezuela se encuentre en una salida política a sus diferencias y se vote constituyentemente", ha concluido.