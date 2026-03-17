COLOMBIA.- Petro sugiere que Ecuador podría estar "bombardeando" Colombia en la frontera

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COLOMBIA, 17 Mar (EUROPA PRESS)

En recientes declaraciones realizadas durante un Consejo de Ministros, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su preocupación tras el descubrimiento de una bomba lanzada desde un avión cerca de la frontera con Ecuador. Petro señaló que este acto no parece ser obra de grupos armados ilegales y mencionó que se encuentra en proceso de investigación.

"Han aparecido bombas, una bomba, tirada desde avión, se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha. Pero hay que investigarla bien de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados", afirmó Petro, citado en una nota de prensa de la Presidencia.

El mandatario colombiano también informó que comunicó estos hechos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitando su intervención y que contacte al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Petro enfatizó en su deseo de evitar un conflicto bélico.

"Hay una grabación que debe hacerse pública. No la hicimos nosotros, llegó, porque eso proviene de Ecuador. Hay una cosa extraña, que yo le pedí al (presidente Donald) Trump, actúe, llame al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra", explicó el presidente colombiano, resaltando la importancia del respeto a la soberanía nacional y la necesidad de investigar la naturaleza y peligrosidad del explosivo encontrado.

Además, Petro destacó los esfuerzos de su administración para mantener a Colombia alejada de amenazas bélicas internacionales. "Me enorgullezco de haber sacado a Colombia del peligro de misiles, que están cayendo por todo el mundo ahora. Es una época de misiles, una muerte a la humanidad, amenaza tras amenaza", dijo.

Este incidente ocurre en un contexto de tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador, que escalaron desde enero luego de que Quito impusiera un gravamen del 30% a los productos colombianos y aumentara en más de un 90% la tarifa para el transporte de petróleo colombiano por el Oleoducto Transecuatoriano.