Petro a Trump al acusarlo de un presunto aumento del cultivo de coca: "a mí no me amenace"

El mandatario colombiano invita a su par estadounidense a visitarlo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "no (le) amenace", después de que Washington haya eliminado a principios de esta semana al país latinoamericano de su lista de Estados que combaten el narcotráfico y lo haya acusado de un supuesto aumento del cultivo de coca, y se ha mostrado dispuesto a recibirlo en Bogotá.

"A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere, no acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia", ha señalado durante una comparecencia en la que ha defendido que la lucha contra el narcotráfico "no se tiene que medir en muertos (sino) en prosperidad de (las) familias campesinas".

En este sentido, el mandatario colombiano ha señalado que "lo invito a corregir su política y hacer una guerra contra los narcotraficantes", afirmando que "desde América del Sur les podemos enseñar cómo se hace".

Petro ha reiterado su invitación a la Casa Blanca al país latinoamericano, al tiempo que le ha instado a manejar "cifras reales". "Vengan aquí a hablar con Inteligencia y lo recibimos y hablamos de tú a tú (...) Deje de engañarse de las mafias políticas colombianas, porque nos condenaron a 700.000 muertos, a ser el país más desigual del mundo, a tener los mayores niveles de pobreza de nuestro vecindario".

El presidente ha asegurado que "yo estoy solucionando eso y ustedes (los estadounidenses) se están beneficiando". "Cada vez entrará menos cocaína, espero y les ayudo a que cada vez les entre o produzcan menos fentanilo", ha declarado.

Así, ha lamentado que 100.000 personas hayan fallecido en Estados Unidos a causa de esta última sustancia que "ojalá, ningún colombiano, colombiana, ni latinoamericano, consuma" y ha atribuido este hecho al "fracaso" de la política antidrogas en Washington.

"¿Qué está demostrando esto, señor Trump? Que toda su política antidrogas de hace cincuenta años, fracasó, fracasó, le fue derrotada por la mafia y el narcotráfico y por una sociedad que no le entrega amor en Estados Unidos y cada vez menos amor en Europa a su ciudadanía. Jóvenes, hombres, mujeres, trabajadores maduros, sin afecto, poniéndoles a competir, sin una mano de apoyo, sin amor, que se dedican al consumo y se vuelven drogadictos y los que están recientemente en fentanilo mueren. Están matando a la juventud de los Estados Unidos", ha defendido.

Petro ha sacado pecho de que "nuestro método es mejor" y ha instado al inquilino de la Casa Blanca a "que se quite esas amistades de las mafias de Florida y sus voceros políticos latinos y nos escuche a los gobernantes de América Latina, que tenemos más experiencia a esos mafiosos".

Este lunes Washington eliminó a Colombia de su lista de países que combaten las drogas, acusando a Petro de ser responsable de un supuesto aumento sin precedentes del cultivo de coca y de la producción de cocaína dentro de un territorio históricamente golpeado por el fenómeno del narcotráfico.