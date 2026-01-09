Petro y Trump coordinan medidas contra el ELN para impedir su refugio en Venezuela

Archivo - Colombia.- Petro y Trump acordaron "acciones conjuntas" contra el ELN para evitar que use Venezuela como retaguardia - Europa Press/Contacto/Luiz Rampelotto/Europanewswi

COLOMBIA, 9 Jan (EUROPA PRESS)

En una reciente comunicación telefónica, los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, pactaron llevar a cabo "acciones conjuntas" enfocadas en combatir al grupo paramilitar Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el objetivo de impedir que este utilice a Venezuela como zona de respaldo.

Armando Benedetti, Ministro del Interior de Colombia, compartió con Blu Radio algunos detalles de este acuerdo, explicando que Petro insistió ante Trump en la necesidad de "golpear duro al ELN en la frontera" debido a la facilidad con la que los guerrilleros, tras ser atacados, encontraban refugio en territorio venezolano, con una respuesta intermitente por parte de Venezuela.

Aunque hasta el momento no se han definido medidas concretas, Benedetti subrayó la intención de atacar al ELN incluso en su "retaguardia", esto es, cuando cruzan la frontera hacia Venezuela, contando para ello con el apoyo ofrecido por el presidente estadounidense.

La expectativa del gobierno colombiano es que, mediante estas operaciones, los guerrilleros del ELN se vean privados de un refugio seguro en Venezuela. "Eso lo haría el presidente Trump", reiteró Benedetti, enfatizando en la consecución de un ambiente adverso para el ELN que les impida defenderse eficazmente.

Además de los acuerdos sobre acciones concretas contra el ELN, la conversación telefónica también permitió suavizar las tensiones entre ambos líderes, que se habían intensificado tras críticas de Trump hacia Petro, a quien acusaba de "alborotador" y de mostrar inacción ante las redes de narcotráfico en Colombia.

Benedetti señaló que, a lo largo de la llamada, se alcanzó un consenso respecto a la lucha contra el narcotráfico, obteniendo el respaldo de Trump al presentar al ELN no como un grupo con ideologías o causas nobles, sino como un "cartel" enfocado en actividades ilícitas. "Del ELN se habló como un cartel, de que no tiene nada que ver con romanticismo ideológico o algo por el estilo", indicó Benedetti, celebrando la disposición de Trump para apoyar a Colombia en su ofensiva contra los milicianos.