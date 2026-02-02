Petro viaja a Washington para abordar con Trump la lucha contra el narcotráfico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro - PRESIDENCIA DE COLOMBIA EN X

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha partido este domingo desde Bogotá con destino Estados Unidos, donde tiene previsto una visita de varios días, que incluye una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para abordar, entre otros asuntos, sus diferencias por la lucha contra el narcotráfico.

"Tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas, en el mundo y ojalá dentro de Colombia", ha declarado desde el Comando Aéreo de Transporte Militar en el aeropuerto El Dorado, en la capital colombiana, Bogotá, en una jornada en la que se ha entrevistado con el jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

La Presidencia colombiana ha descrito este viaje de Petro como "un hito" en las relaciones entre Washington y Bogotá, destacando que el mandatario, a su paso por la capital estadounidense entre el 3 y el 5 de enero celebrará "espacios de diálogo político, cooperación legislativa, intercambio académico y acercamiento con la diáspora colombiana".

En particular, la visita del dirigente colombiano incluirá un encuentro con la comunidad colombiana en la Biblioteca Martin Luther-King, una conferencia en la Universidad de Georgetown sobre "los retos del cambio climático en el continente americano y el rol de la región en la transición energética" y una reunión con asociaciones gremiales del sector cacaotero en el país norteamericano.

La comitiva colombiana está formada asimismo por los ministros de Exteriores, Rosa Villavicencio, y Defensa, Pedro Sánchez; la directora de Sustitución de Cultivos, Gloria Miranda, y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), René Guarín.

De acuerdo a las informaciones de la emisora Caracol, acompañarán además a Petro el presidente de Ecopetrol --la principal petrolera colombiana--, Ricardo Roa, y la embajadora del país en Austria y jefa de la Misión Permanente de Colombia ante Naciones Unidas en Viena, Marcela Tovar.

La reunión entre Trump y Petro, prevista para este martes, 3 de enero, tendrá lugar tras un último año marcado por las amenazas y las hostilidades del presidente estadounidense hacia su par colombiano, incluida su entrada en la lista Clinton, un registro para acusar a personas --físicas y jurídicas-- de vínculos con el narcotráfico.

En este sentido, el Gobierno colombiano afirmó hace poco más de una semana que había obtenido de Estados Unidos garantías de que Petro no será detenido durante su estancia en la capital estadounidense, visto lo sucedido con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de 2026.