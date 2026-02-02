Petro viajó a Washington para discutir con Trump sobre el combate al narcotráfico

Colombia.- Petro viaja a Washington para abordar con Trump la lucha contra el narcotráfico - PRESIDENCIA DE COLOMBIA EN X

COLOMBIA, 2 Feb (EUROPA PRESS)

En una apuesta significativa por fortalecer las relaciones diplomáticas y abordar temas cruciales como la lucha contra el narcotráfico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, emprendió viaje hacia Estados Unidos este domingo desde Bogotá. Durante su estadía en el país norteamericano, Petro sostendrá una serie de encuentros destacados, incluido uno con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá, Petro expresó su optimismo sobre la visita, señalando "Tenemos muchas razones para lograr un pacto por la vida en todas las Américas, en el mundo y ojalá dentro de Colombia". Esta declaración se dio en el marco de un encuentro con John McNamara, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, evidenciando la importancia del diálogo bilateral.

La agenda de Petro en Estados Unidos, comprendida entre el 3 y el 5 de enero, promete ser intensa, incluyendo espacios de "diálogo político, cooperación legislativa, intercambio académico y acercamiento con la diáspora colombiana", según describió la Presidencia colombiana. Entre las actividades programadas, el mandatario colombiano se reunirá con miembros de la comunidad colombiana en la Biblioteca Martin Luther-King, dictará una conferencia sobre el cambio climático en la Universidad de Georgetown y se encontrará con representantes del sector cacaotero.

La delegación colombiana cuenta con figuras clave como los ministros de Exteriores, Rosa Villavicencio, y de Defensa, Pedro Sánchez; Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos; René Guarín, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol; y Marcela Tovar, embajadora de Colombia en Austria y jefa de la Misión Permanente ante la ONU en Viena.

El encuentro entre Petro y Trump, programado para el 3 de enero, cobra especial relevancia tras las tensiones evidenciadas en el último año, incluyendo la inclusión de Petro en la lista Clinton, relacionada con acusaciones de vínculos con el narcotráfico. Ante esta situación, el Gobierno colombiano recientemente aseguró haber obtenido garantías de Estados Unidos de que Petro no será detenido durante su visita, haciendo eco de las preocupaciones surgidas a raíz de lo acontecido con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de 2026. Esta visita se presenta como un momento decisivo tanto para las relaciones bilaterales como para los temas de interés común que ambos líderes procuran abordar.