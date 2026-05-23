La Policía colombiana denuncia un ataque armado contra una aeronave institucional

Archivo - Bandera de Colombia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Colombia (PNC) ha denunciado este viernes un ataque con armas de fuego contra una aeronave institucional en las inmediaciones del aeropuerto Aguas Claras, en el municipio de Ocaña, en el noroeste del país, y ha anunciado una recompensa de "hasta 100 millones de pesos" (cerca de 23.500 euros) por información que permita identificar y capturar a los responsables de la agresión, que se ha saldado con tres uniformados heridos leves.

De acuerdo con un comunicado emitido por la PNC, el incidente ha tenido lugar en torno a las 12.55 horas (hora local), cuando "una aeronave institucional, que cubría la ruta Ocaña-Bogotá, fue impactada con ráfagas de fusil momentos después de su despegue" desde el citado aeródromo.

"Gracias a la pericia, capacidad de reacción y profesionalismo de la tripulación, la aeronave logró continuar su trayectoria y aterrizar de manera segura en el aeropuerto El Dorado de Bogotá", continúa el escrito policial, que aclara que a bordo del avión viajaban "14 funcionarios de la Institución, correspondientes a cuatro tripulantes y diez pasajeros".

La policía judicial ha iniciado ya la investigación del ataque para dilucidar las circunstancias del mismo, así como los daños ocasionados a la aeronave durante el "ataque criminal", que ha sido rechazado "con total contundencia" por la propia PNC por "poner la vida de (sus) uniformados y la seguridad operacional de la Institución (en peligro)".