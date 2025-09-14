Un policía colombiano muerto y seis heridos en un ataque de las FARC

Archivo - Brazalete de las FARC (archivo) - LOUIS WITTER / LE PICTORIUM / ZUMA PRESS / CONTACT

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía colombiana ha muerto y seis más han resultado heridos en un ataque de la guerrilla del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lideradas por alias 'Iván Mordisco'.

El fallecido ha sido identificado como David Fabián Rodríguez Navarro, de 34 años y oriundo de Bogotá, según ha informado la propia Policía.

El ataque se produjo en la subestación de Policía de El Carmelo, en Cajibío, en el departamento de Cauca cuando atacaron los guerrilleros y la población se refugió en una iglesia ante el fuego cruzado, informa la emisora Caracol Radio.

El tiroteo duró varias horas y se emplearon explosivos y ráfagas de fusil, lo que provocó graves daños en viviendas cercanas y en la casa rural del corregimiento. Los seis policías heridos están recibiendo ya atención sanitaria.