Colombia.- La Policía española y la de Colombia desarticulan una red que explotaba mujeres de este país en Bilbao y Málaga

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en una operación desarrollada conjuntamente con autoridades policiales de Colombia, han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual de mujeres colombianas en prostíbulos de Bilbao y Málaga. La intervención se ha saldado con cinco detenidos y ha sido liberada una víctima a punto de ser trasladada a Arabia Saudí.

Según explica la Policía Nacional, las víctimas eran captadas en Colombia mediante falsas ofertas de trabajo en el sector de la hostelería y posteriormente explotadas sexualmente en pisos prostíbulo ubicados en Bilbao y Málaga.

Además, contraían una deuda económica derivada de los gastos de viaje y manutención, que debían saldar abonando el 100 por cien de los ingresos obtenidos ejerciendo la prostitución.

La investigación ha permitido liberar a una víctima antes de su inminente traslado a Arabia Saudí, en una operación que se ha saldado con cinco detenciones: dos en la provincias de Málaga; uno en Madrid; otro en lugo y uno más en Colombia. Cuatro de ellos han ingresado en prisión provisional.

La investigación se inició en noviembre de 2025 tras la denuncia presentada por una víctima que relató haber sido captada en su país de origen mediante engaño. Según manifestaciones de la víctima, una mujer le ofreció un supuesto puesto de trabajo relacionado con la hostelería en España y facilitó toda la infraestructura necesaria para el viaje, incluidos billetes de avión, reservas hoteleras y dinero destinado a aparentar una entrada legal en territorio español como turista.

Una vez en España, la víctima fue trasladada a diferentes pisos dedicados a la prostitución ubicados en Bilbao y Málaga, donde habría sido explotada sexualmente bajo el control de varios miembros de la organización.

DENUNCIA DE UN FAMILIAR

La investigación permitió determinar que las víctimas contraían una deuda económica vinculada a los gastos del viaje y manutención, que debían saldar entregando el 100 por cien de los beneficios mediante el ejercicio de la prostitución, todo ello bajo amenazas e intimidación.

La víctima fue liberada tras la denuncia presentada por una familiar, que alertó sobre una posible situación de explotación sexual y privación de libertad en un inmueble de Málaga, donde la víctima iba a ser trasladada a Arabia Saudí para continuar siendo explotada sexualmente.

Las primeras gestiones de investigación permitieron la detención inmediata de dos de los investigados, quienes posteriormente ingresaron en prisión provisional. A partir de ese momento se desarrolló una amplia investigación policial y como resultado de las pesquisas, el pasado 17 de marzo de 2026 se estableció un dispositivo policial simultáneo en las localidades de Lugo y Getafe (Madrid), donde fueron detenidos otros dos integrantes de la organización.

ARRESTADO EN COLOMBIA EL RESPONSABLE DE CAPTACIÓN

Además, se practicó una entrada y registro en el domicilio de los principales investigados en la localidad madrileña de Getafe. De manera paralela, y en colaboración con la Policía Nacional de Colombia, se llevó a cabo una nueva entrada y registro en la ciudad colombiana de Pereira, donde fue arrestado el presunto responsable de la captación de mujeres en origen.

Durante la investigación, los agentes lograron identificar a una víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y detectaron la posible existencia de una segunda mujer afectada por hechos similares, por lo que continúan las gestiones para su localización y protección.

La organización criminal estaba integrada por cinco personas, todas ellas de origen colombiano, que presuntamente actuaban de forma coordinada para captar mujeres vulnerables en Colombia y trasladarlas posteriormente a España para su explotación sexual en pisos prostíbulo.

Además de los delitos relacionados con la trata de seres humanos y la prostitución coactiva, la investigación permitió acreditar que los miembros de la organización también se dedicaban presuntamente a la venta de sustancias estupefacientes a clientes de los pisos donde explotaban sexualmente a las víctimas. Los cinco detenidos han sido puestos a disposición judicial y cuatro de ellos permanecen en prisión provisional.

La Policía Nacional de España, junto a la Policía Nacional de Colombia y la asociación Amar Dragoste, lanzó el pasado año la campaña denominada #NoNacíParaEsto para visibilizar la trata y explotación sexual de mujeres --especialmente colombianas, en España--, prevenir nuevos casos y, por último, detectar y amparar a mujeres que ya se encuentran en contextos de explotación sexual, para que puedan reportar su situación y ser atendidas de manera integral.