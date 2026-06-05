Colombia presenta la "Ventanilla Única de Inversión" para atraer capital extranjero

Sofía Cañón, Viceministra de Comercio Exterior de Colombia - CEDIDA

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma “Ventanilla Única de Inversión” destinada a facilitar la llegada de capital extranjero al país y acercar a los inversores información regulatoria, ha sido presentada en Madrid. La herramienta busca simplificar los procesos de inversión y ofrecer una visión ordenada de las oportunidades que existen en el mercado colombiano.

La viceministra de Comercio Exterior de Colombia, Sofia Cañón, ha explicado que esta plataforma responde a una de las mejores prácticas internacionales para centralizar información y acercar la tecnología a los inversionistas. Según ha señalado, la ventanilla permite consultar datos sobre grandes proyectos, riesgos, cronogramas, costes y modelos de negocio, con un enfoque similar al de la banca de inversión.

Cañón ha destacado que la herramienta está pensada principalmente para grandes inversores, aunque también puede ser útil para empresas interesadas en desarrollar proyectos privados en sectores como la energía, la hostelería, los servicios o la infraestructura. “Les va a ayudar a hacer un “soft landing” de inversiones”, ha afirmado, al explicar que la plataforma guía a las empresas en los pasos necesarios para entrar en Colombia.

La viceministra ha señalado que uno de los objetivos de la “Ventanilla Única de Inversiones” es evitar que los emprendimientos tengan que acudir a varias entidades para recopilar información, “antes el inversionista tenía que ir visitar 7 entidades y que le den cita,”. La plataforma permite encontrar en un mismo espacio los requisitos, el marco regulatorio y los sectores con mayor potencial.

La relación entre España y Colombia juega un papel muy importante según ha declarado Sofia Cañon, “España ha sido un socio muy importante en el desarrollo de Colombia, tienen grandes empresas de comercio de servicios en el país”. España es el principal inversor no minero energético en el país, la viceministra ha asegurado que esto es debido a la relación complementaria que construyen las economías, la cercanía cultural y la historia que comparte con Colombia.

Uno de los grandes beneficios de la inversión que acapara la “Ventanilla Única de Inversión” es la alta empleabilidad de calidad, además de la transferencia económica y el fomento del comercio de servicios especializados.

La viceministra describe el escenario empresarial colombiano en un momento de oportunidad clave a pesar de la llegada de elecciones. “Hablemos con cifras, si un empresario quiere llegar hoy, hemos reducido la pobreza en 10 puntos porcentuales”. Además Cañón asegura que el país vive un momento de fortaleza, “se han creado 260 mil puestos de trabajo nuevos en Colombia, entonces pese a que es un año electoral, es un gran año para invertir”.

Sofia Cañón concluye animando a los empresarios a invertir en Colombia: “háganlo, es un momento donde las condiciones son únicas y el momento histórico lo permite”.