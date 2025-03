El presidente de Colombia afirma que la zona del Micay está "controlada por la mafia" y no por las FARC

Pide ayuda al campesinado para sacar adelante un plan de sustitución de cultivos: "No los vamos a traicionar"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha afirmado que la zona del Micay, en el departamento de Cauca, situado en el oeste del país, se encuentra "controlada por la mafia" y no por la guerrillas de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyas acciones "se terminaron en 2016".

Petro, que ha anunciado un plan de intervención en este municipio golpeado por la violencia, ha indicado que el Gobierno ya está tomando medidas con el objetivo de "recuperar el territorio" lo antes posible. "Se trata de un ejército privado del narcotráfico que busca dominar la producción de la hoja de coca y necesita el control territorial y social", ha aseverado.

"Estamos en el proceso de entrar y tomar el Micay, que fue dejado durante años en manos del narcotráfico", ha aclarado, antes de subrayar la importancia de desmantelar estos grupos armados, que se ven "fortalecidos" por la ausencia estatal en la región. "Durante mucho tiempo, se permitió que el narcotráfico impusiera su ley en varias zonas del país. Hoy estamos revirtiendo esa realidad con decisiones firmes", ha añadido.

Así, ha reiterado su compromiso con una estrategia de seguridad basada en el control territorial y la erradicación de la violencia asociada al narcotráfico y ha hecho hincapié en la importancia de fortalecer la cooperación internacional para frenar el tráfico de drogas y evitar que estas redes criminales sigan operando en el territorio colombiano.

"Otros gobiernos no han sido capaces de convertir las zonas cocaineras en economías lícitas porque no les interesa", ha alertado Petro, que la intervención estatal comenzará en el municipio de Argelia, donde se concentran gran parte de los cultivos "ilícitos". Además, ha insistido en la necesidad de crear infraestructura social en la zona: "en Micay se necesitan hospitales, universidades, escuelas, médicos y médicas".

PIDE AYUDA AL CAMPESINADO

El presidente ha defendido que el plan de sustitución de cultivos en esta zona, históricamente estratégica para el narcotráfico debido a su geografía montañosa, beneficie a toda la comunidad. Es por ello que ha hecho un llamamiento al campesinado para que colabore en este proceso: "no los vamos a traicionar".

"Lo que piensa el Gobierno en el Cañón del Micay no es quemar ranchos, eso no está en nuestra cabeza; no es fumigar campos, no está en nuestra cabeza. Es transformar la economía por una que haga progresar. Y le pedimos al campesinado del Micay que nos ayude. Sé que la mayoría quiere ayudarnos, votaron por nosotros, este es su Gobierno. Nosotros no los vamos a traicionar, mientras estemos aquí. Y ojalá sigan otros como nosotros", ha aclarado.

"Esto no es para hacer campaña. Es para decir la verdad. Los vampiros se achicharran cuando sale el sol, no los animalitos, sino los malos espíritus, las malas energías, la codicia. La codicia se achicharra si se expone al sol. El sol hace crecer la vida", ha expresado, según un comunicado de la Presidencia.

El jefe de Estado ha destacado, no obstante, que la tasa de homicidios está bajando e la mayor parte del país latinoamericano, si bien ha especificado que las zonas en las que se ha registrado un mayor aumento de la violencia se encuentran en los puertos y áreas fronterizas, donde "tiene presencia las mafias del narcotráfico".