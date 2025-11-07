Presidentes de Chile y Colombia critican negacionismo climático de Trump, no asistió a COP30

Chile/Colombia.-El presidente de Chile y el de Colombia critican el negacionismo climático de Trump, ausente en la COP30 - Marcin Cholewinski / Zuma Press / ContactoPhoto

COLOMBIA, 7 Nov (EUROPA PRESS)

Durante la reciente Cumbre de Líderes celebrada en Belém, Brasil, el mandatario chileno Gabriel Boric junto con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, expusieron críticas hacia la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacando su ausencia en la COP30, un evento crucial para abordar la crisis climática a nivel global.

Boric, en su intervención, condenó la postura de Trump respecto a negar la emergencia climática, apuntando cómo esencial es mantener la evidencia científica al frente de las decisiones políticas. "Es importante decirlo hoy en día aunque parezca obvio, porque son tiempos en los que surgen voces que deciden ignorar o negar la evidencia científica sobre la emergencia climática. Sin ir más lejos, el presidente de EEUU en la última Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe, y eso es mentira", criticó.

Por otro lado, Petro lamentó la influencia negativa de Trump en la comunidad internacional, especialmente su comportamiento de rechazo hacia la ciencia, lo cual considera un impedimento para alcanzar el objetivo de mantener el planeta por debajo del aumento de 1.5°C en la temperatura global. "¿Cuáles son los fetiches que nos están separando del objetivo simple de la vida? Que ni de derechas ni de izquierda es, sino el objetivo común de la humanidad. Uno es la ausencia de EEUU aquí, (el hecho de) que Donald Trump tenga una conducta personal de negación de la ciencia y lleva a su sociedad con los ojos cerrados al abismo, y con ella, a la humanidad", expresó.

Además, Petro recalca la necesidad urgente de Estados Unidos y el mundo en general de avanzar hacia la descarbonización de sus economías para evitar el colapso climático. Criticó la insistencia en prácticas dañinas como lo simboliza el lema de Trump, "drill, baby, drill", y propuso ignorar al presidente estadounidense como estrategia para avanzar en la lucha contra el cambio climático. "Hoy, literalmente, el señor Trump está contra la humanidad. Al no venir aquí, lo demuestra. ¿Qué hacemos entonces? Dejarlo solo. Olvidarlo. El olvido es el castigo mayor. Cuando quiera hablar, hablamos, pero sobre la vida, no sobre nada más", propuso Petro.

Así, los líderes de Chile y Colombia se posicionan firmemente en pro de la ciencia y la acción climática, criticando abiertamente a las figuras políticas que ignoran la urgencia de esta crisis global.