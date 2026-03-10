Principales candidatos a la presidencia de Colombia eligieron a sus compañeros de fórmula

Colombia.- Los dos principales favoritos de las presidenciales de Colombia anuncian sus candidatos a vicepresidentes - Europa Press/Contacto/Luisa Borja Luna

COLOMBIA, 10 Mar (EUROPA PRESS)

En el panorama político colombiano, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, los dos principales contendientes a la presidencia de Colombia, revelaron recientemente sus elecciones para vicepresidente, marcando un paso importante en la carrera hacia las elecciones del 31 de mayo, luego de definirse todos los candidatos en las recientes primarias.

Cepeda, quien, según las encuestas, lidera con una notable posibilidad de ganar en la primera vuelta, escogió a la senadora Aida Quilcué, una prominente líder indígena del pueblo nasa, como su compañera de fórmula. "Me siento honrado de anunciarle al país esta decisión", declaró Cepeda en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, donde alabó a Quilcué como simbolo de "resistencia, lucha social y construcción de un país justo y democrático". Quilcué, por su parte, se mostró comprometida con su nueva responsabilidad, destacando su trayectoria en defensa de las comunidades indígenas y sociales del país.

Por otro lado, De la Espriella, ubicado en el espectro ultraderechista, optó por José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio durante la administración de Iván Duque, como su vicepresidente. El candidato enfatizó la necesidad de un liderazgo firme y de un gobierno "pulcro, experto, académico e impoluto", comprometiéndose a conformar un equipo basado en méritos más allá de favoritismos políticos.

Paloma Valencia, representante del uribismo y quien logró más de 3,2 millones de votos en las primarias, se prepara para anunciar en breve a su compañero de campaña, sumándose así a la contienda electoral que promete ser reñida.

Con diez candidatos en la carrera por la presidencia, solo tres parecen tener posibilidades concretas de avanzar a una segunda vuelta, programada para el 21 de junio si fuese necesaria.

El próximo mandatario de Colombia enfrentará el desafío de gobernar con un Congreso altamente fragmentado, reflejo de las recientes elecciones legislativas que vieron la mayor participación desde 1990. El movimiento Pacto Histórico, asociado al presidente Gustavo Petro y al que Cepeda espera dar continuidad, se consolidó como la fuerza más votada, aunque sin alcanzar mayoría suficiente para impulsar sin contratiempos sus próximos proyectos de reforma, seguido de cerca por el uribista Centro Democrático.