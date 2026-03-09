Reportan secuestro de senadora perteneciente a la coalición del presidente Petro en Colombia

Archivo - Denuncian el secuestro de una senadora colombiana de la coalición gobernante que lidera Petro - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

COLOMBIA, 10 Feb (EUROPA PRESS)

El equipo de Aida Quilcué, senadora colombiana perteneciente a la coalición Pacto Histórico, liderada por el presidente Gustavo Petro, denunció este martes el presunto secuestro de la congresista y su equipo de seguridad en el Cauca, región del sur de Colombia. "Informamos a la opinión pública que la senadora Aida Quilcué y su equipo de seguridad presuntamente fueron secuestrados en el tramo Inzá-Totoro Cauca", expresó su equipo a través de un comunicado en sus redes sociales. Quilcué, reconocida por su activismo en pro de los derechos humanos, recibió en 2021 el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa del país, confirmó que la fuerza pública encontró vacía la camioneta en la cual se transportaba la senadora, líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Este incidente sucede en medio de un contexto de amenazas previas contra Quilcué, quien en 2022 denunció haber sido objetivo de más de 100 amenazas de muerte. La política, además, tuvo un rol signficativo como consejera de Derechos Humanos y paz de la UNESCO.

El contexto de violencia en el Cauca se agudiza al recordar el asesinato de Edwin Legarda, esposo de Quilcué, en 2008 por disparos de soldados, un hecho que recibió la condena de organizaciones indígenas y de derechos humanos como Amnistía Internacional.

Esta noticia emerge paralelamente al reciente ataque reivindicado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el que murieron dos escoltas del senador Jairo Castellanos, lo que evidencia los desafíos de seguridad y la tensa situación en regiones afectadas por la presencia de grupos armados en Colombia.