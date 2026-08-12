Rescatan con vida en Pereira, en el oeste de Colombia, a una mujer de 32 años tras siete horas de búsqueda

Labores de rescate en zonas afectadas por el terremoto en Colombia - Europa Press/Contacto/COLPRENSA

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha celebrado en la noche de este martes que una mujer de 32 años ha sido rescatada con vida en la ciudad de Pereira, en el oeste del país, tras alrededor de siete horas de búsqueda por parte de efectivos desplegados en la zona.

"Hace pocos minutos, los Bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida", ha informado el jefe del Ejecutivo colombiano en un vídeo difundido en redes sociales.

Se trata de Daniela Andrea Largo Sánchez, quien ha sido encontrada bajo las ruinas de un hotel que colapsó, según ha precisado el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara Restrepo, en ese mismo mensaje de vídeo en el cual ha agregado que la misma ha sido rescatada tras siete horas de búsqueda por parte de los Bomberos.

A renglón seguido, De la Espriella ha indicado que, actualmente, son más de 40 las personas desaparecidas en la ciudad de Pereira, por causa del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió al país este lunes.