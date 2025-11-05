Secuestrados dos militares colombianos por disidencias de las FARC en Meta fueron liberados

Archivo - Colombia.- Liberan a los dos militares colombianos secuestrados por disidencias de las FARC en Meta - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

COLOMBIA, 4 Nov (EUROPA PRESS)

El Ejército colombiano confirmó este martes la liberación de dos de sus miembros que habían sido retenidos por una multitud el día lunes, en un hecho atribuido a las manipulaciones de las disidencias de las FARC lideradas por Alexander Díaz Mendoza, conocido como 'Calarcá', en una vereda de La Macarena, Meta.

Los militares fueron dejados en una zona rural y posteriormente entregados a un sacerdote después de su retención por residentes de la vereda de Getsemaní. Un grupo de 400 personas rodeó a los soldados durante una operación, capturando inicialmente a cuatro de ellos, aunque más tarde liberaron a dos.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, reprobó el acto y señaló a las disidencias de 'Calarcá' como los autores. El gobierno actualmente se encuentra en un delicado proceso de paz con este grupo, habiendo disminuido las operaciones militares en su contra para propiciar un ambiente de negociación.