El Senado de Colombia da luz verde a la solicitud de Petro para salir del país durante un año

El expresidente de Colombia Gustavo Petro en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Con 73 votos a favor y once en contra, el Senado de Colombia ha aprobado este miércoles la propuesta que autoriza la salida del expresidente Gustavo Petro del país durante un año, después de que este lo solicitara alegando querer atender compromisos "de carácter personal, social, político y académico".

"Un ser humano es libre y debe ir a donde lo inviten y quiera aceptar la invitación. No estoy preso ni he cometido ningún delito, el que haya gente que no me quiera no es motivo para impedir que decida viajar o no", ha manifestado Petro en un mensaje en redes tras conocer los resultados de la votación.

Fue este lunes cuando el expresidente aludió al "artículo 196 de la Constitución" de su país en aras de pedir este permiso con una "vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de (sus) funciones como presidente de la República".