El senador de Colombia Humana Gustavo Bolívar abandona el país ante las "amenazas" y la falta de "protección"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El senador de Colombia Humana Gustavo Bolívar ha informado este miércoles de que ha abandonado el país latinoamericano ante las "múltiples amenazas" contra él, al tiempo que ha denunciado la falta de "protección" por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

"He tomado la decisión de salir del país por las múltiples amenazas que ustedes ya conocen y se ciernen sobre mi vida y por la persecución a la que estoy sometido, pero sobre todo porque la UNP no me ha prestado servicio en mis salidas de Bogotá", ha señalado el senador del partido de corte socialdemócrata.

A través de un vídeo que ha difundido en su cuenta de la red social Twitter, ha explicado que hace 15 días denunció cómo la UNP le dijo que "no tenía disponibilidad" para prestarle sus servicios en una visita a Barranquilla, "seguridad" que para él es "vital".

Así, ha trasladado que "mientras el Congreso y la UNP se ponen de acuerdo" en qué institución debe prestarle esa "protección" ha decidido salir del país, aunque continuará llevando a cabo sus funciones de forma telemática. "Como lo hace hoy la mayoría del Congreso, para no abandonar mi cargo", ha puntualizado Bolívar.

El senador ha asegurado que regresará a Colombia cuando las condiciones de seguridad "mejoren" y cuando la UNP decida prestarle sus servicios "como se lo presta a muchos congresistas del Centro Democrático --el partido del presidente, Iván Duque--, menos a los que estamos en la oposición".

De forma paralela, ha informado de que ha solicitado medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Espero que cuando me sean concedidas también mejore mi seguridad", ha matizado, antes de remarcar que no está "dispuesto" a "arriesgar su vida" y pedir "comprensión" por su decisión. Bolívar ha denunciado recibir amenazas en ocasiones anteriores.