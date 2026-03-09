Senadora liberada en Cauca denuncia exterminio de indígenas en la región

Archivo - La senadora secuestrada y posteriormente liberada en el Cauca denuncia el "exterminio" de indígenas - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

COLOMBIA, 11 Feb (EUROPA PRESS)

La senadora Aida Quilcué del Pacto Histórico, recientemente secuestrada y liberada en el Cauca, denunció el "exterminio físico y cultural" de las comunidades indígenas en Colombia. En su primera declaración tras el suceso, Quilcué, destacó que el riesgo no solo recae sobre ella sino también sobre otros senadores, jóvenes, y comunidades indígenas, haciendo eco de un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional sobre la situación de estas comunidades.

"Nos hicieron bajar del vehículo y nos llevaron a un lugar desconocido... nos estaban apuntando con las armas y salieron corriendo y nos dejaron solos", relató sobre el momento de su secuestro, ocurrido cuando se desplazaba del municipio de La Plata, Huila, hacia la ciudad de Popayán. A pesar del peligro, tanto ella como sus escoltas se encuentran en buen estado, gracias a la intervención del Consejo Regional Indígena de Cauca (CRIC) y las Fuerzas Públicas.

La senadora, que fue galardonada en 2021 con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y cuenta con el respaldo del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), ha sido objeto de más de 100 amenazas de muerte en el pasado, y lamentablemente, su esposo, Edwin Legarda, falleció en 2008 en un incidente con soldados en el Cauca, hecho que fue condenado por organizaciones indígenas y por organismos internacionales como Amnistía Internacional.

Este testimonio surge en un contexto de violencia recrudecida, evidenciado por el reciente ataque del ELN que resultó en la muerte de dos escoltas del senador Jairo Castellanos, responsabilizando al equipo de seguridad del senador por no seguir los "controles" impuestos por este grupo en Arauca para evitar enfrentamientos con otras facciones armadas.