Sindicatos de Colombia rechazan el Gobierno "fascista" y "neoliberal" del ultraderechista De la Espriella

Archivo - El ganador de las elecciones presidenciales en Colombia, Abelardo De la Espriella. - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se ha mostrado su total rechazo al próximo Gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones presidenciales en Colombia por un estrecho margen, al considerar que será "fascista" y "neoliberal" y estará "movido por el odio y la persecución al adversario".

En un comunicado, la CUT ha alertado de que el próximo Ejecutivo estará "plegado a intereses externos y será proclive al injerencismo". "Se inclinará a hacer un uso excesivo de la fuerza para lograr los objetivos políticos", ha lamentado, antes de mostrar su "completa oposición".

A medida que espera a que la Registraduría de Colombia concluya el proceso de recuento detallado, que deberá ser validado por los jueces para ofrecer los resultados oficiales definitivos, el sindicato, uno de los más grandes el país, ha advertido de que su Gobierno estará caracterizado por la "abierta, descarada e inaceptable injerencia estadounidense en los asuntos internos" del país.

"Ello se deriva del respaldo que, durante la campaña electoral, brindó el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) a Abelardo de la Espriella y de las propuestas que hoy se plantean para que Colombia ingrese al denominado Escudo de las Américas, un proyecto orientado a restablecer la subordinación de América Latina y el Caribe a los intereses geopolíticos de Estados Unidos", ha denunciado la organización.

Además, ha aventurado que la política estará marcada por "la estigmatización y abierta persecución contra quienes se opongan a sus postulados y decisiones", unas palabras con las que ha hecho alusión a la postura del candidato, que ha asegurado en varias ocasiones que acabará con sus rivales políticos.

"Esto remite a episodios dolorosos de nuestra historia reciente, como los 7.837 falsos positivos ocurridos durante el Gobierno de Álvaro Uribe, así como a la respuesta represiva del Gobierno de Iván Duque frente al estallido social, que dejó cerca de 86 personas asesinadas, centenares de heridas y más de 100 jóvenes con lesiones oculares permanentes", recoge el texto.

"Esta política de estigmatización ya está siendo anunciada por el señor Abelardo De la Espriella contra el sindicalismo, Fecode, los periodistas y otros sectores sociales y políticos. En una frase: destripar a la izquierda y perseguir a la oposición, rasgos característicos del fascismo", ha apuntado la CUT.

Es por ello que ha afirmado que se trata de una "ortodoxia neoliberal que ha fracasado tanto en el ámbito internacional como nacional". "Esto llevará a un aumento de la desigualdad, el desempleo y la pobreza", ha aclarado, al tiempo que ha hecho hincapié en que su figura "representa todo lo contrario a lo que encarna el Gobierno de Gustavo Petro".

"Nos al Gobierno fascista y neoliberal de Abelardo De la Espriella. En consecuencia, la Central se pone a disposición de la construcción conjunta con las demás fuerzas políticas, sociales, sindicales y populares de un gran Frente Amplio por la Vida, capaz de articular esfuerzos y fortalecer la defensa de la paz, la vida digna, la democracia y la soberanía nacional", ha zanjado.