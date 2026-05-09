Colombia sube a 110.000 euros la recompensa por alias 'Víctor Chala', presunto asesino del periodista Pérez Rueda

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno del país ha incrementado a 500 millones de pesos, unos 110.000 euros, la recompensa por Jhon Edison Chala, miembro de las disidencias de las FARC, identificado como el presunto asesino del periodista Mateo Pérez Rueda.

Alias 'Victor Chala', en teoría, forma parte de la estructura criminal 36 dentro de las disidencias dirigidas por Alexander Díaz Mendoza alias 'Calarcá', pero el ministro de defensa ha especulado con la posibilidad de una fractura con la dirección.

En cualquier caso, alias 'Víctor Chala' se ha convertido "en este momento en un objetivo de alto valor", y su captura es ahora "un objetivo a cumplir" junto al desmantelamiento de "todas las estructuras criminales" con las que está vinculado, ha explicado Sánchez en comentarios a los medios colombianos.

Según las primeras investigaciones, el periodista --desaparecido desde el pasado martes-- se encontraba en la vereda de El Palmichal, en el municipio de Briceño, al noroeste del país, "realizando reportajes sobre los combates que se estaban prestando en la zona cuando se informó de su desaparición", según ha informado la ONG colombiana Indepaz.

Su cuerpo habría sido entregado sin vida el pasado viernes por integrantes del Frente 36, los presuntos responsables de los hechos.

La muerte de Mateo Pérez se suma a una extensa lista de líderes y defensores de los Derechos Humanos asesinados este año en Colombia, que asciende hasta los 57.