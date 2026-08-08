Colombia traslada a presos de "alto perfil" vinculados a las negociaciones de paz para romper su estructura carcelaria

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella - Europa Press/Contacto/Andres Moreno

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El flamante presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, ha dado orden para el comienzo inmediato del traslado de 117 presos "de alto perfil" vinculados a las negociaciones de paz con los grupos armados con el objetivo de reforzar la seguridad de las prisiones y romper cualquier estructura carcelaria que hayan organizado.

De la Espriella ha prometido mano dura contra el narco en Colombia y una de sus primeras decisiones ha sido el traslado de estos presos a establecimientos penitenciarios de alta seguridad".

"La medida busca fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y contener cualquier capacidad de las estructuras criminales para mantener, coordinar o fortalecer sus actividades desde las cárceles", ha añadido la nota de Presidencia.

"Tienen dos caminos", avisó el viernes el presidente colombiano a los grupos armados durante su jura del cargo en Cali. "Someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública", ha advertido, antes de recurrir a uno de los principales símbolos de su campaña: "Que no se equivoquen, el tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano".