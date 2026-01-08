Trump admite que "le habían dicho algo completamente diferente" sobre Petro, afirma Colombia

Colombia.- Colombia afirma que Trump reconoció que "le habían dicho algo completamente diferente" sobre Petro - Europa Press/Contacto/Andres Moreno

COLOMBIA, 8 Jan (EUROPA PRESS)

En un reciente diálogo telefónico entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, se abordaron importantes temas referentes a las acusaciones de narcotráfico que pesaban sobre el mandatario y el gobierno de Colombia. Armando Benedetti, ministro del Interior del país sudamericano, reveló detalles significativos de esta conversación en Caracol Radio.

Benedetti destacó que durante el intercambio, Trump admitió que "le habían dicho algo completamente diferente del presidente Petro" y mantuvo un tono cordial en todo momento. Esta revelación surge tras un período de tensiones y declaraciones cruzadas entre ambos líderes, exacerbadas por las amenazas de una posible intervención estadounidense.

Según el ministro del Interior, la iniciativa de establecer un contacto directo entre Petro y Trump buscaba clarificar malentendidos, partiendo de la premisa de que el presidente estadounidense estaba siendo desinformado en relación con Petro. En este marco, el presidente colombiano defendió su trayectoria en la lucha contra el narcotráfico, apoyándose en datos de la colaboración entre las fuerzas colombianas y los servicios de inteligencia de EE.UU.

La conversación también abarcó la estrategia contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela, aunque no se discutió la posibilidad de que Trump retirara tanto a Petro como a Benedetti de la lista de sanciones conocida como 'Clinton', donde fueron incluidos a fines de octubre de 2025 por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El diálogo entre ambos mandatarios parece haber marcado una distensión en las relaciones bilaterales, especialmente teniendo en cuenta el contexto regional agitado tras el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y las amenazas de intervención de Washington en otros países de Latinoamérica. La invitación extendida a Petro para reunirse con Trump en Estados Unidos simboliza un avance significativo hacia la normalización de los lazos entre ambas naciones.