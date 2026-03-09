Archivo - Trump augura una reunión "buena" con Petro alegando que este se volvió "muy amable" tras la captura de Maduro - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

COLOMBIA, 3 Feb (EUROPA PRESS)

En la víspera de su encuentro con el presidente colombiano Gustavo Petro, el mandatario estadounidense Donald Trump expresó su optimismo sobre la reunión programada para el martes, destacando la cordialidad de la relación tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero. "Estoy deseando verle. Vamos a hablar sobre drogas, porque de su país salen cantidades ingentes de drogas. Y estoy deseando ver si vamos a tener una buena reunión", comentó Trump desde el Despacho Oval.

Trump resaltó el cambio de actitud de Petro, quien según él, se volvió "muy amable" tras la intervención en Venezuela, lo que supuso un giro significativo respecto a críticas anteriores. "Antes era muy crítico, pero de alguna manera, tras la incursión venezolana, se volvió muy amable. Cambió mucho su actitud", sostuvo.

Por su parte, la ministra de Exteriores colombiana, Rosa Villavicencio, parte de la delegación acompañante a Petro, mostró su entusiasmo por el diálogo entre ambos líderes. " Estamos muy positivos, abrazando toda la positividad de una relación que se va a relanzar y que va a significar avances muy importantes en lo social, en el buen entendimiento diplomático y también en lo económico para la región", indicó.

A pesar de los avances, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García, admitió que persisten diferencias entre Trump y Petro. "Siempre han tenido diferencias y seguirán teniéndolas", señaló, añadiendo que las divergencias son habituales en las relaciones internacionales.

Esta reunión entre Trump y Petro marca un momento de distensión en las relaciones bilaterales, luego de que Trump acusara a Petro de ser "un líder del narcotráfico", revocándole el visado y excluyendo a Colombia de la lista de países cumplidores en la lucha contra el narcotráfico.