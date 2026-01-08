Archivo - Trump anuncia un próximo encuentro con Petro tras una llamada sobre "drogas y otros desacuerdos" - PRESIDENCIA DE COLOMBIA/OVIDIO GONZALEZ - Archivo

COLOMBIA, 8 Jan (EUROPA PRESS)

El presidente estadounidense Donald Trump conversó telefónicamente con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, en medio de una creciente tensión por las amenazas de intervención militar en territorio latinoamericano y la reciente detención de Nicolás Maduro en Venezuela. "Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido", expresó Trump a través de su plataforma Truth Social, agradeciendo la llamada y el tono de la misma.

Trump reveló su expectativa de encuentro próximo con Petro, anticipando que la reunión se llevaría a cabo en la Casa Blanca, trabajo coordinado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Exteriores colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio.

La comunicación entre ambos mandatarios ocurrió momentos antes que Petro se dirigiera a la nación desde Bogotá, denunciando una "crisis diplomática, llamémosla verbal por ahora", originada por diferendos con Estados Unidos, responsabilidad atribuida a sectores políticos vinculados al narcotráfico y a la degradación de la paz en Colombia. "Los mismos políticos que son responsables de tener relaciones con el narcotráfico y haber hecho trizas la paz como ellos dicen, y haber condenado a Colombia a las mayores alturas de hoja de coca. Y ahora suenan los misiles, caen drones, 400 heridos tenemos ya de la Policía y el Ejército", afirmó Petro ante manifestantes en la Plaza de Bolívar.