Colombia.- La UE destinará 30 millones de euros para impulsar la integración de migrantes venezolanos en Colombia

Publicado 13/09/2019 9:05:37 CET

Mogherini destaca el compromiso de Duque con el proceso de paz y dice que las diferencias se deben resolver con diálogo

BOGOTÁ, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea destinará 30 millones de euros para impulsar la integración socioeconómica de los migrantes venezolanos que han llegado a Colombia como consecuencia de la crisis que vive su país, según ha anunciado la Alta Representante de la UE para la Política Exterior y la Seguridad Común, Federica Mogherini.

Mogherini ha realizado este anuncio tras reunirse este jueves con el presidente de Colombia, Iván Duque, en Bogotá. "Le aseguré al presidente que la UE está haciendo lo que corresponde. Entendemos que se trata de una crisis migratoria regional que requiere de una respuesta regional. Para ello hemos conseguido sumar ya un paquete de ayuda por más de 130 millones de euros. Hoy me complace anunciar una nueva ayuda por 30 millones de euros dirigidos a la identificación de migrantes y su integración socioeconómica", ha asegurado la jefa de la diplomacia comunitaria.

Tras señalar que la Unión Europea apoyará los esfuerzos del Gobierno colombiano por ofrecer "empleo, emprendimiento y vivienda digna para refugiados, migrantes, retornados y también a comunidades receptoras", Mogherini ha asegurado que Colombia y la UE fortalecerán "juntos" la "capacidad de gestión de la crisis" migratoria. Además, ha prometido que combatirán "la xenofobia y toda forma de explotación y tráfico de seres humanos".

La jefa de la diplomacia ha dicho que Colombia es "un socio dinámico e importante" para la Unión Europea y ha destacado la "excelente salud" de las relaciones bilaterales. "Miramos atrás y nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado juntos; miramos hacia adelante y compartimos la ambición de hacer mucho más juntos", ha asegurado, según un comunicado del Servicio de Acción Exterior.

Mogherini ha dicho, además, que el proceso de paz "sigue siendo el núcleo del compromiso de la Unión Europea en Colombia", tanto en términos políticos, como en el plano financiero, a través del Fondo Europeo para la Paz de Colombia, que actualmente cuenta con 125 millones de euros, incluidas las contribuciones de 21 Estados miembro de la UE y también de Chile. "En total el apoyo de la UE al proceso de paz asciende a 645 millones de euros, incluyendo el préstamo del Banco Europeo de Inversión", ha resaltado.

En este sentido, ha destacado las acciones del Gobierno colombiano en materia de reintegración de excombatientes de las FARC y en los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, dos ámbitos que cuentan con un apoyo financiero de la Unión Europea. "Tenemos la seguridad de que la implementación del Acuerdo de Paz avanza", ha señalado.

La Alta Representante ha reiterado el apoyo de la UE al Sistema Integral de Justicia Transicional, que ha definido como "uno de los pilares del acuerdo y referencia para otros futuros acuerdos de paz". "Estamos apoyando a la Unidad de Búsqueda (con 3,2 millones de euros) y me complace poder anunciar hoy el apoyo a la Comisión de la Verdad (4,5 millones de euros). Además, estamos preparando un nuevo apoyo a la Justicia Especial para la Paz. Como todo apoyo europeo no venimos a reemplazar la responsabilidad principal del Estado. Nuestro respaldo vendrá esencialmente a acercar estas instituciones a los ciudadanos y a las víctimas, en particular en las zonas rurales más remotas con difícil acceso a la información", ha explicado.

Mogherini ha admitido que sigue habiendo "problemas y desafíos" en el marco de la aplicación del acuerdo de paz "y continuarán surgiendo". "La situación de los defensores de los Derechos Humanos y los líderes sociales es uno de los desafíos clave y un motivo de profunda preocupación", ha indicado.

Mogherini ha reconocido "los esfuerzos" del presidente Duque "para atacar esta terrible situación" y ha confiado "en el fortalecimiento de estos esfuerzos para proteger a las personas en riesgo y llevar a los responsables de amenazas y asesinatos ante la justicia". "La UE está preparada para ayudar y acompañar. Trabajamos con el Gobierno, con la sociedad civil, apoyamos la Unidad de Investigación Especial en la Fiscalía y, junto con los Estados miembro de la UE, promovemos una campaña contra la estigmatización de los defensores que se llama #DefendamosLaVida", ha asegurado.

La Alta Representante para la Política Exterior y la Seguridad Común ha recalcado que construir la paz "requiere un trabajo continuo de todas las partes y actores involucrados" y ha dejado claro que la forma de abordar las diferencias y superar las dificultades en la aplicación es "el diálogo y la participación política". "La violencia nunca puede ser la respuesta", ha subrayado.

Tras condenar "enérgicamente" el anuncio de "un pequeño grupo de disidentes de las FARC de tomar las armas", ha dicho que esa declaración supone "un revés para el proceso de paz, pero es solo la decisión de un pequeño grupo" porque "la gran mayoría de los antiguos miembros de las FARC siguen comprometidos con el acuerdo".

"Nuestro compromiso también está con ellos, con los que un día decidieron dejar las armas y se mantienen en esta firme posición: vamos a incrementar nuestro apoyo financiero a la reincorporación con un nuevo programa", ha avanzado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la aplicación del acuerdo de paz "es el único camino a seguir" y ha celebrado los "progresos realizados por el Gobierno" y su "continuo compromiso" con el proceso. "Le aseguré al presidente que el apoyo de la UE es total", ha añadido.

En relación a Venezuela, Mogherini ha afirmado que la UE y Colombia "coinciden en la necesidad de mantener la presión para encontrar una solución política negociada que conduzca a unas elecciones presidenciales libres y creíbles, ya que la crisis política y humanitaria empeora cada día con elevados costos y riesgos para la región".

La Alta Representante de la UE se ha declarado "impresionada por la hospitalidad y la solidaridad de Colombia hacia los migrantes y refugiados venezolanos" y ha concluido que su actitud "es un ejemplo para la región y para todo el mundo".