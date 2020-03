Colombia.- Uribe niega a conocer a los hombres que le nombraron en una conversación para comprar votos en las generales

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) ha negado este jueves haber conocido al fallecido Guillermo 'Ñeñe' Hernández, después de que se mencionara, supuestamente, su nombre durante una llamada telefónica interceptada en la que el empresario y otra persona hablaban de la necesidad de "conseguir playa" para pasarla "bajo la mesa" en una trama corrupta de compra de votos para lograr la victoria del ahora presidente, Iván Duque, en las generales de 2018.

En la conversación, el interlocutor desconocido con el que charló 'Ñeñe' Hernández aseguró que "Iván" y "Uribe" --supuestamente el expresidente Álvaro Uribe-- le enviaron a las ciudades de Manaure, Uribía, Riohacha y Maicao con el fin de "ganar en La Guajira", un departamento colombiano situado en las costas del mar Caribe.

"Yo al señor no lo conocí, no fui amigo de él. Aparece en una foto conmigo, como hay con miles de colombianos que todavía se atreven a hacerlo en actos públicos", ha explicado Uribe ante las evidencias de pruebas gráficas en las que se puede ver con el fallecido, acusado de ser también narcotraficante, e investigado por su supuesta implicación en el asesinato del hijo de un empresario que le debía dinero.

Uribe se ha mostrado a favor de llevar a cabo las investigaciones pertinentes en caso de que hubiera personas "sin escrúpulos" que pidieron dinero en su nombre o en el del presidente para cometer crímenes y delitos durante la campaña electoral.

"He sido riguroso desde mi primera elección como concejal en 1974. Le he contado al país, en innumerables ocasiones, quiénes han sido los gerentes de mis campañas, personas de la más alta reputación, cuyo dinero ha sido de origen transparente, todo declarado. He tenido el cuidado de tener magníficos gerentes, nunca he manejado dinero de las campañas", ha defendido.

El líder de Centro Democrático (CD) ha reivindicado su labor de empresario privado y ha negado que haya "vivido de la política" o haya "hecho negocios a través de ella o del Estado". "Jamás ha pasado por mi mente comprar votos", ha sentenciado.

Uribe, quien ha defendido también la transparencia de Duque, ha pedido a las autoridades que averigüen quién está detrás de esa otra voz que se escucha en las grabaciones que supuestamente le señalan como uno de los autores del fraude electoral que se pudo haber producido durante la campaña a la Presidencia de Colombia en 2018.

POSIBLE COMPRA DE VOTOS EN LA REGIÓN CARIBE

Ante estos hechos, la Fiscalía de Colombia ordenó e miércoles iniciar los trámites para que se lleve a cabo una investigación sobre el supuesto fraude electoral que se cometió durante la campaña de las generales de 2018 y que colocaron a Iván Duque en Casa Nariño.

La orden de la Fiscalía llega después de que saliera a la luz una conversación telefónica en la que el ganadero Guillermo 'Ñeñe' Hernández, recientemente asesinado en Brasil, hablaba de la necesidad de "ponerse las pilas" y empezar a "buscar plata para pasar bajo la mesa" y "soltarla en los departamentos".

El asesinato de 'Ñeñe' durante un supuesto atraco en Brasil motivó otra investigación paralela en la que el ganadero podría estar implicado en la muerte de Óscar Eduardo Rodríguez, hijo del empresario Carlos Rodríguez, quien, según apunta el diario 'El Espectador', le debía dinero a Hernández.

Durante las pesquisas se interceptó una conversación en la que Hernández y otra persona, cuya identidad se desconoce, hablaban acerca de las labores que debían hacer durante la segunda vuelta electoral que enfrentaba a Duque, a quien apoyó públicamente, y Gustavo Petro.

"Nos tenemos que poner las pilas, hay que buscar plata para pasar bajo la mesa para soltarla en los departamentos", afirmó 'Ñeñe' Hernández, quien lamentó no disponer esta vez del dinero "que se robaron de Vargas Lleras", en referencia al que fuera vicepresidente Germán Vargas Lleras durante parte del mandato de Juan Manuel Santos.

AÍDA MERLANO Y LAS DENUNCIAS DE COMPRA DE VOTOS

La excongresista del Partido Conservador Aída Merlano, presa en Venezuela, tras huir de la Justicia colombiana tras ser acusada de fraude electoral, denunció ante las autoridades de Caracas que estaba siendo perseguida por el presidente Iván Duque, a quien acusó de haber sido parte de un plan para comprar votos en el norte de Colombia y lograr así la presidencia del país en 2018.

Merlano acusó a importantes familias políticas de Colombia de estar detrás de una trama corrupta de compra de votos en la región Caribe y ha asegurado contar con pruebas suficientes para hacer "caer" a importantes figuras de la política de su país.

"Siempre fui un peligro por toda la información que manejaba", dijo Merlano frente a las autoridades venezolanas durante una vista preliminar del juicio al que se deberá enfrentar por falsificación de documentos, usurpación de identidad y entrada ilegal al país.

"Tengo pruebas, vídeos, audios, pruebas escritas, contratos y licitaciones amañadas. Todos caerían con las pruebas que yo tengo", aseguró Merlano, quien se consideró "objetivo militar" de un "montaje político" en su contra cuando decidió "independizarse".