Uribe y Pastrana piden a Petro explicar sus vínculos con Maduro

COLOMBIA, 21 Oct (EUROPA PRESS)

En una declaración conjunta emitida el lunes, los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana hicieron un llamado al presidente actual, Gustavo Petro, exigiendo una explicación detallada sobre su vinculación con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a quien describieron como el "jefe del Cartel de Los Soles". En su misiva, señalaron la importancia de aclarar la naturaleza de la denominada relación y los encuentros relacionados con el "Pacto de La Picota", así como sus implicaciones en las conversaciones de la Paz Total con grupos que, según ellos, son organizaciones criminales del narcotráfico disfrazadas con estatus político.

Este llamado surge en un momento de fricciones entre Colombia y Estados Unidos, destacando la respuesta de Petro quien evitó abordar directamente la petición de los expresidentes, en respeto a la justicia colombiana. Petro criticó a los expresidentes sugiriendo posibles vínculos con actividades ilícitas y aludió a la condena que enfrenta Uribe, quien cumple doce años de arresto domiciliario por cargos de soborno de testigos y fraude procesal.

La declaración de Uribe y Pastrana se produjo tras la decisión del presidente Donald Trump de suspender la ayuda a Colombia, calificándola de "estafa a largo plazo" y amenazando con una posible intervención directa si Petro no actúa contra las zonas de producción de droga en Colombia. Ante estas tensiones, Petro se defendió argumentando que Trump está siendo mal informado por sus asesores, reiterando su compromiso como oponente principal de los narcotraficantes en el país.