Venezuela libera a 17 colombianos después de intensas negociaciones diplomáticas

COLOMBIA, 24 Oct (EUROPA PRESS)

Venezuela libera a 17 ciudadanos colombianos detenidos en sus cárceles, en un movimiento celebrado por el Gobierno de Gustavo Petro como resultado de un "intenso trabajo diplomático". Esta decisión se enmarca en esfuerzos por fortalecer los lazos bilaterales y garantizar el respeto a los derechos humanos, según anunció el ejecutivo colombiano.

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, viajó a la frontera para recibir personalmente a este "primer grupo" de liberados, cuyas identidades y detalles de sus casos no se revelaron. El Gobierno de Petro considera este acto como una muestra de la agenda compartida entre ambos países "orientada al respeto y la garantía de los derechos humanos de los connacionales".

Además, Villavicencio enfatizó en una declaración la importancia de este gesto para la protección de los derechos humanos. "La protección de los colombianos en el exterior es una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro", declaró la ministra, evidenciando el compromiso del gobierno para con sus ciudadanos en el extranjero.

Finalmente, la canciller prometió continuar las labores con Venezuela para asegurar el bienestar de todos los colombianos, reiterando que "la diplomacia también se expresa en gestos humanitarios" como el acontecido recientemente. Este paso marca un avance significativo en las relaciones entre Colombia y Venezuela, abriendo la puerta a futuras negociaciones para la liberación de otros detenidos.