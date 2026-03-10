Petro y Rodríguez se reúnen este viernes en la frontera por primera vez desde el arresto de Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. - Europa Press/Contacto/Jorge Londono

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se citan este viernes en el puente Atanasio Girardot que une ambas fronteras, por primera vez desde la detención del presidente Nicolás Maduro en una operación estadounidense en Caracas a principios de año.

Bogotá ha confirmado estas instalaciones como el lugar elegido pues es todo un "símbolo de la integración fronteriza" entre ambos países. La cita tendrá lugar en territorio colombiano, en el municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander, que conecta con la localidad venezolana de Pedro María Ureña, en Táchira.

Se trata esta de una de las fronteras más activas de la región, con el paso continúo de tráfico rodado y de personas. En un primer momento se barajó Bogotá como sede de una cita para la que se dispondrá de un importante despliegue militar, que provocará cierto bloqueo durante ese día para el tránsito desde Venezuela.

No obstante, otros accesos por esa misma frontera funcionen con normalidad. Asimismo, está previsto que ambos líderes comparezcan ante los medios de comunicación antes o después de reunirse en privado, apunta la prensa colombiana.

Hace algo menos de un mes, Rodríguez y Petro mantuvieron una conversación por teléfono en la que acordaron reunirse "para seguir avanzando" en asuntos clave sobre energía, economía y seguridad para ambos países.